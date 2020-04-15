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【疫市營商】Facebook推中小企數碼轉型計劃救市？蛋糕店：增強網購銷售渠道

數碼轉型 15:10 2020/04/15

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疫情在全球蔓延，不少行業受重挫，但同時「迫」企業開拓網上銷售。Facebook 推出「中小企業數碼轉型計劃」，為本港中小企提供數碼轉型資訊，同時聯合 2 間商務合作夥伴為中小企提供優惠。有蛋糕店店主指，一直有做網上宣傳，而且網店已是大勢所趨。

網店生意力保不失

手作蛋糕店‎ Phoenix Sweets 創辦人許鳳君（Phoenix）表示，品牌一直有在網上宣傳，加上有網店令生意在新冠肺炎疫情下仍然可以維持。她認為 Facebook 推出支援中小企措施，對疫情下搶回生意有幫助，始終網店已是大趨勢。在網上售賣產品，可以為公司拓展其他渠道。 

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Phoenix Sweets 創辦人許鳳君（Phoenix）。

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助中小企數碼轉型

Facebook 的「中小企業數碼轉型計劃」，其實是網上教學課程。參與計劃的中小企將獲 Facebook 專家免費網上顧問服務，並可以獲取大量提升業務的網上資源，如：網上研討會、座談會影片，以及適用於電子商貿、零售和旅遊等不同行業的資源指南。

此外，兩間 Facebook Marketing 商務合作夥伴 Shopline 和掌舖 Boutir，將為參與 T-box 計劃的中小企提供獨家優惠，協助他們經營網上生意，並將業務拓展到全球市場。

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Photo：pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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