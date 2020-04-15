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聲稱比 N95 更強! 卓悅快閃售 N99 日本製高質防口罩 指定分店有售

行內熱話 13:31 2020/04/15

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自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。卓悅在官方 Facebook 專頁公布，今日罕有返貨日本高規格的 ACE 高效防護口罩，口罩為日本製造，滲透性測試通過美國 FDA 認證，採用 N99 同規格過濾，特殊靜電過濾層，比 N95 更高規格，尺寸為 175mm x 95mm。現貨出售，數量有限，售完即止。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

口罩詳情及指定出售分店：

ACE 高效防護口罩(日本製) 50 個
【$419/盒，每人每日限買 1 盒】

【附預訂連結】港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣!　Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

指定 2 間分店現貨發售：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

【相關內容】CareHK 20 萬個口罩已送往實惠! 今星期內實惠將有現貨發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 徐慧兒

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