聲稱比 N95 更強! 卓悅快閃售 N99 日本製高質防口罩 指定分店有售

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。卓悅在官方 Facebook 專頁公布，今日罕有返貨日本高規格的 ACE 高效防護口罩，口罩為日本製造，滲透性測試通過美國 FDA 認證，採用 N99 同規格過濾，特殊靜電過濾層，比 N95 更高規格，尺寸為 175mm x 95mm。現貨出售，數量有限，售完即止。

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口罩詳情及指定出售分店：

ACE 高效防護口罩(日本製) 50 個

【$419/盒，每人每日限買 1 盒】

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指定 2 間分店現貨發售：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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