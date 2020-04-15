【SME學堂】中國餐飲業復工後 「報復性漲價」？麥當勞減價推5G雞吸客

隨著中國企業陸續復工，不少知名網紅餐飲品牌接連傳出在新冠肺炎疫情後加價的消息，引起消費者不滿。疫情下市民減少外出消費，食肆減價吸客正常不過，但食肆進行「報復性漲價」，卻成為他們在復工後的自救武器。

疫情下餐飲業「報復性漲價」

中國餐飲業解釋，新冠肺炎疫情下生意慘淡反而加價，主要是食材價格上升。舉例，茶飲品牌「喜茶」便稱，由於部分原材料成本上升，由 2 月起 5 款產品加價。另一茶飲品牌「奈雪之茶」，除了提到原材料成本上升，還透露了來自物流壓力；新冠肺炎疫情發生後，所有線下餐飲店舖幾乎停滯，維持經營就成為企業需要解決的問題。

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▲ 喜茶指因為部分材料成本上升，由 2 月起 5 款產品加價。

雖然現時中國內地近乎全面復工，但不代表營業額增長，此時加價反而成為食店的手段。爬手食品總裁王亞軍指出，餐飲企業加價主要是新冠肺炎疫情導致行業流通環節困難，令整個供應鏈發生變化，最終令原材料價格上升。

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▲ 中國麥當勞借 5G 之名促銷。

減價仍是吸客手段

只是，付鈔的顧客才是真正老闆。雖然中國部分食店肆加價，但有企業仍要減價促銷吸客。中國麥當勞早前推出「半價會員桶」特別活動，原價 81 元人民幣的炸雞桶現割價至 39 元，令大量消費者利用麥當勞小程序點餐，一度造成程式訪客人數太多而癱瘓；今日（15 日）更推出「5G」麥麥脆汁雞免費體驗券，借 5G 之名促銷。

至於海底撈復業後加價，更遭中國消費者大力反彈，最終要出道歉聲明兼回復停業前原價才了事。

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Photo：pixabay、Wpcpey

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