隨著大眾的閱讀及消費習慣改變，令實體書店經營困難。但實體書店在中國仍然有市場，書店營業額去年更逆市增長接近 6%。實體書店免被市場淘汰，原因,是加入 5G 技術、無人智能書店等科技元素，令科技及文化得以並存。

實體書店引入5G技術

中國不少實體書店標榜 5G 技術，例如「彤書屋．灕江書院（廣西大學店）」，書店除了提供智能閱讀、電子支付等功能，更透過 5G 技呈現 3D 投影、虛擬實境（VR）等應用，將「彩虹」、「太空」、「海底」等景象「搬」進書店，令書店不只是閱讀及售賣書籍的地方。

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▲ 「彤書屋．灕江書院（廣西大學店）」除了提供智能閱讀、行動支付等功能，更透過 5G 技呈現 3D 投影、虛擬實境（VR）等應用

除了 5G 書店，中國亦有不少「24 小時無人智慧書店」。書店提供自助購書、自助借閱等功能外，同時設有智慧門禁系統、商品電子標籤系統、圖書感應借閱系統、人臉辨識等技術。當中智能終端機具備智能語音辨識、商品搜尋、自助結帳等功能，還可根據顧以往的購買記錄作購書推薦。

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書籍也能外賣 帶動其他消費

書店除了引入科技元素，同時推出「外賣書籍」服務，透過跟外賣平台「美團」合作推出最快 30 分鐘的送書服務，在新冠肺炎疫情期間受到不少顧客青睞。據美團閃購統計，平台 3 月舉辦首次網上讀書節活動，在短短 3 天內創下近 1,000 本的銷售成績，當中以兒童繪本、社科書籍、辭典及教科書較受歡迎，同時帶動了文具、文創及餐飲類商品的銷量。

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