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「星之子」陳易希發明光觸媒可重用 100nm 口罩 套裝價 $180 一鍵殺菌

行內熱話 02:59 2020/04/15

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 再有香港口罩發布！「星之子」陳易希早前舉行 100nm - 星之抗疫發布會，發布光觸媒殺菌可重用口罩，名為 100nm 口罩。到底光觸媒殺菌可重用口罩是甚麼來頭？以下 7 大 FAQ 或能解答大家的疑問的。

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1）100nm 口罩有那些創辦人？

100nm 口罩創辦人包括「星之子」陳易希及本地嬰兒紡織製品商人 Joe。

2）100nm 口罩的起源為何？

100nm 口罩創辦人之一的「星之子」陳易希提到發明產品的原因，是他在農曆新年期間跟香港人飽受一罩難求之苦，而自己也試圖駕車行勻全港，又或者加入不同 WhatsApp 群組購買口罩，都是無功而還，因此後來就想着自己試圖研發口罩，運用自己自小以來的專長、創科意念，最後製成這款可殺菌重用的光觸媒口罩，希望各位香港人能夠受惠。 

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3）100nm 口罩有何特色？

100nm 口罩包括以下 4 大特色：

a／外層選用運動服常用的布料及醫療級光觸媒原料製作，配合紫外光可有主動式殺菌功能；中層是可更換的熔噴無紡布濾芯，而品牌採購的過濾芯達至 KN95 口罩的效果，有效阻隔空氣中高達 99.6% 細菌及微粒；內層是親膚性布料，帶有吸汗、抗敏感功效；

b／口罩外層可以清洗重用，比一般用完即棄的外科口罩更環保，但要留意的是濾芯是不能清洗再用的；

c／備有 7 種顏色可選，如黑、灰、藍等，其中粉紅色及粉藍色口罩是為女性用家而設；

d／口罩帶起用可調式設計，令佩戴更貼面，以及減卻長時間佩戴而出現的耳痛問題。

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4）100nm 口罩之光觸媒原料有那些特別之處：

當中在不同波長下都有不同效能，而經測試發現於 400Nm 的紫外線下，這種光觸媒原料的殺菌效能是最強的。

另外，有時大家吃飯、休息時都會除下口罩，找個位置安放，而這時口罩表面說不定已沾有細菌與病毒，因此品牌利用光觸媒的特性，設計內置紫外線的消毒袋，當大家需要暫存口罩時，那麼把口罩放進袋內，然後按下袋上的 Power 鍵，袋內就會發出紫外光為口罩表層消毒，消毒時間為時 3 至 5 分鐘左右。

5）光觸媒原料融入布料有玄機？

100nm 口罩創辦人之一的 Joe 解釋，最初口罩布料是起用綿布，但由於綿布用上一段時間會變濕及有異味，因此需要找布廠研發可以配合光觸媒使用的抗菌布，最後花上兩個月時間研發及測試，確保布料有殺菌功效外，也能清洗 50 次後重用都不減其效用。

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6）100nm 口罩進行了那些測試確保其殺菌功效？

品牌找來在科大實驗室進行關於過濾效能的測試，發現當中的過濾效相比起部分外科口罩為佳，即使清洗 50 次後都有殺菌抗菌效能，惟團隊未能進行相關病毒測試。陳易希提到當中過濾效能約等同 ASTM Level 1 標準。

7）如何購買 100nm 口罩？

100nm 口罩可在 4 月 15 日（星期三）下午 1 時起於官網(按此進入)預訂，接受信用卡、Apple Pay 或 Samsung Pay 付款，當日會預售 50,000 套，成人、小童口罩各佔一半。

產品會以套裝形式出售，內有可重用光觸媒口罩 1 個、紫外光消毒袋 1 個、PM2.5 KN95 濾芯 10 塊，售價為 HK$180。口罩外層可用時間約為 45 至 50 日左右，消毒袋約可用上 1 個月（以每天使用消毒袋 3 次來計），視乎實際使用而定。此外，產品預計 5 月初可在全線卓悅分店有售。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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疫情 陳易希 口罩

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