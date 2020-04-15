湖北省檢獲 4600 萬個黑心口罩 中層熔噴布竟為廁紙？

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求，因此有不少不法商人為了圖利，想到生產不合規格的口罩售賣。湖北省仙桃市警方自疫情以來，合共檢獲 4,600 萬個不合規格口罩，涉及 273 間非法口罩工廠的出品，總額約值 1 億人民幣（約 HK$1.1 億）。其中部分不合規格口罩，更以廁紙作為中層熔噴布的黑心口罩，情況令人震驚！

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據報湖北省仙桃市警方自新冠肺炎疫情以來，合共檢獲 4,600 萬個不合規格口罩，涉及 273 間非法口罩工廠的出品，總額約值 1 億人民幣（約 HK$1.1 億）。不只如此，有部分不合規格口罩更因中層熔噴布缺貨、售價高昂等原因，而改為廁紙代替。這些黑心口罩不只無法阻隔病菌，甚至有否過濾功能也成疑問。

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從傳媒曝光的影片可見，當剪開黑心口罩發現濾芯部分極薄，甚至可以稱上為透明，且變濕滲水情況也相當嚴重，過濾效能存疑。此外，真正的醫療口罩是有防火功能，不易被燃燒的，可是黑心口罩卻不出 1 秒就着火燃燒了。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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