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【香港製造口罩】Avant Science 香港口罩廠成立！ Level 1 口罩預計售 125元/50個

業界頭條 01:16 2020/04/15

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近日陸續有港人設廠生產自家製口罩予市民解燃眉之急，標榜香港製造的本地科技初創「智研醫學」（Avant Science ） 宣布，已於今年2月開始在本港設生產線製造口罩，預計本月中下旬以現貨形式，在網上開售。

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該公司創辦人是來自生物科技、微生物學領域的本地90後郭政熹，他表示，首輪口罩發售設有1萬個名額，每人限購兩盒。其口罩銷售詳情如下：

營運團體：Avant Science Company 智研醫學

廠房地點：葵涌

【附預訂連結】港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣!　Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

口罩大小：

175mm x 90mm

175mm x 95mm

口罩規格：

達到ASTM Level 1標準

細菌過濾效率 ( BFE ) 達99.6%

微粒過濾效率 ( PFE ) 達95.5%

通過空氣交換壓力差測試、抗合成血液穿透法測試、防火性測試

預計生產口罩數目：每日製造6至8萬個

預計首批口罩推出日期：4月中下旬

預計口罩售價：125元/50個（2.5元/個）

【相關內容】CareHK 20 萬個口罩已送往實惠! 今星期內實惠將有現貨發售

該初創將於Facebook更新購買詳情，預計本月中下旬開始進行【按此瀏覽智研醫學Facebook專頁】。付款方式將可選用PayPal、轉數快（FPS）、銀行過數；運送選擇等詳情則有待官方公布。

郭又指，其網頁排隊系統將採用來自丹麥哥本哈根初創開發的Queue-it系統，將同時允許高達5萬用戶輪候進入網站瀏覽及購買。並再視乎需求調整方案。

 【相關內容】港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

此外，他指首輪口罩開售予公眾解將燃眉之急後，計劃下一階段將5至10%產量的口罩捐贈予基層人仕、社福機構如長者院舍等；以及向各大診所、非牟利團體等出售。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張寶燕

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