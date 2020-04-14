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【附預訂連結】​​​​​​​港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣!　Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

業界頭條 23:32 2020/04/14

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩 Pasión 在 FB 表示，明天 (4 月14日)起，每日都會在網上售賣口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Pasión  表示，多日來跟零售商商討開售細節，可是於限聚令的防疫措施下，發覺零售方面難以操作，於是立即建立一個臨時網購平台，方便市民可盡早購買口罩。首日將會有 500 盒口罩可供買家購買，廠方指若運作順利，會慢慢地可以加大每天銷售數量。網購時段由 4 月 15 日起每天早上 9 時正開始登記，至限聚令結束為止。限聚令過後，市民就可直接到零售店購買。

【相關內容】驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒

口罩規格詳情

-三層口罩
-通過 SGS 測試(詳情按此瀏覽)
-PFE 及 BFE ≥ 95%
-每盒有 50片
- 為獨立包裝
-售價為每盒 $100 (每人每日限購兩盒)

【相關內容】港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

 【相關內容】Family Mask 突賣升級版S99口罩 網售價 $108 一盒

口罩發售詳情

確認方法：專人whatsapp聯絡通知
付款方法：銀行轉帳/ FPS轉數快/ 現金（現金付款只限到店自取）
取貨方式：順豐快遞*（+HK$30運費）/ 到店自取**（荃灣西辦公室10am-5pm指定時間內領取）

訂購口罩網址<<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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