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【港產口罩】 CareHK 20 萬個口罩已送往實惠! 今星期內實惠將有現貨發售

行內熱話 22:25 2020/04/14

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。早前 CareHK 匯愛口罩已表示已把現貨送給 Pricerite 實惠， 實惠剛又在 FB 預告，將會發售「CareHK匯愛」口罩。

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CareHK 匯愛口罩表示，在個多月來專注於試產和改良，務求推出高質素「香港製造」產品。工業生產過程中難免會遇上各種挑戰，全賴富有生產經驗的團隊馬不停蹄排除萬難，首批供應給 Pricerite 實惠的口罩已於昨日順利出貨。首批共 20 萬個口罩將於今個星期正式發售。

CareHK 口罩

【相關內容】港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

CareHK 20 萬個口罩已起貨!

此外，CareHK 匯愛口罩亦獲得 ASTM level 1 認證，即 PFE ≥ 98%、 BFE ≥ 98% 等規格。 

CareHK 口罩證書

實惠在自己的 FB 亦表示，已收到 CareHK 匯愛的口罩，該公司同事隨即密鑼緊鼓安排有關發售詳情，相信最快今個星期內就可以發售。最新的發售時間和售價等資料，將在實惠 FB 發放。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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