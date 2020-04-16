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【疫市營商】川菜館外賣佔近半營業額 加送防疫用品救回生意

商管策略 10:49 2020/04/16

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新冠肺炎肆虐，餐館漸漸將外賣視為經營核心，旺角有餐館在肺炎疫情期間著力推外賣業務，救回其營業額。旺角「捌壹壹」開業 1 年半，以大眾化價錢提供四川菜式。聯合創辦人 Ricky Kwok 說：「我們非常著重食物質素，同時價錢不高，很快便打出口碑並收支平衡，但去年六月起開始有反修例示威，社會動蕩，身處旺角更是首當其衝。」

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「捌壹壹」租金約需港幣 13 萬元，故交租便已喘不過氣。去年時只要當天有遊行，晚市便要取消。尤其遊行時段基本上都是餐館人流最旺的星期五、星期六晚，更是對餐廳的嚴重打擊，當時生意跌近一半，不想辦法轉陣便確以支撐下去。

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「捌壹壹」聯合創辦人 Ricky Kwok。

店舖在當時便開始重視外賣業務，故即使到了今年新冠肺炎疫情爆發，生意還算有走趲（音：盞）餘地，過往外賣生意佔總營業額 1/4，現時已足足一半，已是店舖的主打業務。

Ricky 說：「捌壹壹不是位於車水馬龍的大街上，就算在網上知道我們店舖，還是要花點時間才能找到。所以我們 walk-in 客是少的，通常都是熟客帶熟客預先訂位。另一方面我們的堂食座位較少，只有 50 個，想做多點生意便更加要靠外賣。」

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店舖加裝多塊防飛沫板。

想使用外賣平台其實不是想像中那麼簡單，現在因為極多店舖想加入使用，新加入的人士光是排隊申請已經要花不少時間。另一方面，視乎餐廳規模，平台抽取的佣金亦不相同，當時捌壹壹加入平台時要被抽取足足 35% 佣，到後來外賣比其他人更加上軌道，憑著更多的定單成功將佣金壓到 25 %，才能令捌壹壹的外賣生意能長久做下去。

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Ricky 指現時生意額仍比去年同期少 3 成，但在這個市道來說已算不錯。店舖因應新冠肺炎疫情推廣優惠，例如外賣自取全單 8 折，消費滿 200 元可獲得一個口罩收納盒供客人吃飯時使用。

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撰文 : 陳文政

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