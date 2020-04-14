港牌 MedCare 即時網上訂購口罩　星期日就可取貨

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。本地口罩廠 MedCare 在 FB 表示，雖自家產的口罩尚未推出，但就已購入 5,300 盒口罩，應市民之需。

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MedCare 今次發售的是獲歐盟認證的 3 層外科口罩、BFE 95% 或以上（ EN14683 Type I），中國製造。每盒 50 片售 $150。注意訂購要最少兩盒口罩 ，最多限購 5 盒。

▲ 港牌 MedCare 即時網上訂購口罩 今星期日就可取貨

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口罩網上登記訂購時間為 4 月 14 日晚上 7 時起至 4 月 16 日下午 7 時， 先到先得。MedCare 自家產的口罩將於 5 月初開始試產，而成功購買此批口罩的買家將獲 MedCare 香港製造口罩的優先購買權。

▲ 記者進入網站測試訂購口罩，十分流暢

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取貨時間: 4 月 19 日

時段1： 上午 10 時至下午 1 時

時段2： 下午 2 時至下午 5 時

取貨地點:灣仔四爺車仔麵專門店

（灣仔莊士敦道 25-33 號長康大廈地舖）

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