【疫市營商】直播賣平價玉件 翡翠商善用網上推廣:「生意仲好過肺炎疫情前」

新冠肺炎肆虐，奢侈品生意大受打擊，有翡翠玉石商生意額在疫情期間跌了近半，後來善用網上推廣，成功令營業額回升，甚更勝肺炎疫情到來前。

紳士翡翠 2018 月 3 月成立，創辦人陳文煥（Sunny）坦言，新冠肺炎疫情下 2 月營業額跌近半，決定推出新營運模式求存。他解釋：「我們品牌成立時便開始做網上直播，現時每場都有 60 至 130 人左右看，專門教授翡翠知識，後來我們加入新業務，售賣極便宜的玉石件。」

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

▲ 玉件便宜，能吸引另類客人。

紳士翡翠自設工場，亦會自行購買玉石原石，一條龍方式製作高價值玉器；製作過程經常有邊角材料遺下，這些材料便可以製成玉件，無論作為擺設、手玩，或者穿繩當成吊飾均可。通常玉件的價值由 400 至 500 元不等，陳文煥則在直播時段半價發售，部分玉件甚至免費送出，成功吸引網民及「生客」注目。

便宜的玉件吸引了大量客源，購買玉件顧客可以決定如何取貨，如紳士翡翠的樓上舖。選擇到樓上舖的人亦不少。陳文煥估計反而是因為樓上舖人流較少，客人有安全感，所以更願意上來。

【相關文章】【疫市營商】中小企變身KOL宣傳產品 推廣達人：老闆應親自上陣

▲ 紳士翡翠創辦人陳文煥。

陳文煥續稱：「這些客人10 個裏有 3、4 人會取貨後立時離開，但也會有大約 2 個人會購買其他貨品。我們試過賣出一隻 280 元的玉件後，那名客人在陳列室買了 10 萬元的其他玉器。」

買賣玉器很多時都需要看到實物，尤其大數額交易顧客更要求看到實體才有信心成交。新冠肺炎疫情下店舖人流減少，利用直播反而可以更廣泛宣傳，玉件又可吸引來對玉器有興趣的潛在顧客，Sunny 指現時店舖的營業額不跌反升，甚至比起新冠肺炎疫情發生前的提升了約兩成。

【相關文章】新冠肺炎疫情持續醫療設備供不應求 港產臨時隔離房成院舍NGO恩物

▲ 店舖利用玉件推高銷售額。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l