【疫市營商】限聚令打擊活動統籌業 轉戰網上舉行加強聯乘合作自救

新冠肺炎肆虐，不能多於 4 人的「限聚令」嚴重打擊了從事活動統籌行業，但山不轉路轉，他們隨即推出線上營銷模式，盼可在肺炎疫情下殺出新血路。

Sports Event Planner 總監麥凱玲（Nicole）表示，公司的業務包括籌備體育活動和為其他公司推廣，說：「過往我們統籌運動、體育類活動居多，但現時政府禁止人群聚集，很多賽事都要延遲，所以我們便推出業務新模式，轉往網上進行活動，甚至進行虛擬比賽。」

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▲ Sports Event Planner 總監麥凱玲。

名義上是「運動會」，但不用跑步行山，所有活動都可以在家完成。麥凱玲指出，運動類活動理念很簡單，便是營造良好社交環境，結識志同道合的朋友；現在科技進步，透過網上亦能做到這點。

麥凱玲解釋：「最近我們便和兩大本地插畫家『癲噹』和『文迪貓』合作，在Facebook 及 Instagram 推出『antiVIRUS sport』活動。報名後，參加者便要自己監督自己做運動，做家務亦可以計算在內，2 個月內做夠 10 小時即可。務求這段時間能夠做運動強身健體之餘又有規律健康的生活。最後他們便會將運動紀錄傳給我們，我們便會再送小禮物給他們，如特別版的口罩盒、獎牌和 WhatsApp 貼紙希望能夠透過聯乘活動，希望吸引到他們的 fans 參加，達到雙贏。」

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此外，由於大部分聚眾活動擱淺，本身應在今年 2 月、3 月舉行的運動活動都要延期到年底進行，故 Sports Event Planner 更需尋找新的收入來源。麥凱玲透露，正跟不同的廠商商談合作：「例如營養產品一直是我們的合作夥伴，事關我們參加者都是些喜好運動的人，確是這樣廠商的目標客群。考慮到我們的數據庫有近 5,000 名客戶，我們若做更多線上營銷和推廣，透過賺取佣金或能幫補一些。」

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