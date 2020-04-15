【新冠肺炎】日本「辦公防疫神器」：600元個室帳篷專心工作抗疫

新冠肺炎疫情嚴峻，但仍有打工仔需要回公司工作，所以辦公室防疫措施不可或缺。有日本公司推出「個人辦公室帳篷」，成為另類「抗疫神器」，助無法在家工作（work from home）的員工，可以專心安心在回公司上班。

個人辦公室帳篷成抗疫神器

這款「個人辦公室帳篷」闊 90cm、高 110cm，可以擺放 1 張單人工作枱，將自己完全隔離在帳篷內減少飛沫傳染，直接在辦公室進行「自我隔離」。這款個人帳篷亦適合在家工作時使用，特別是家中有小孩的僱員，即使在家也能專心工作。帳篷可收納成直徑 80cm、重量約 2.7kg 的圓形袋，產品售價約為 7,980 日圓（約港幣 576 元）。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

辦公室內設帳篷 加強員工溝通

雖然在辦公室建帳篷有點奇怪，而「個人辦公室帳篷」本非特別為應對新冠肺炎而推出，但早有日本企業認為，在帳篷工作令同事溝通頻繁，更可帶出不少新想法，增加工作熱誠。售賣辦公用品的山崎文榮堂於 2017 年在辦公室設置帳篷，帳篷內播放著河川流水的音樂，而且每天都有員工在帳篷內開會或洽談生意。不過，新冠肺炎疫嚴峻，聚眾帳篷增加感染機會，還是「個室」帳篷安全些。

【相關文章】Home Office完結無Mood上班？ 4 招助踢走假期後症候群

▲ 在辦公室設置帳篷真可提高效率？

【相關文章】資助出糧公司如何落實？人事顧問教執行要訣

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：amazon.co.jp、PhoneAppli社