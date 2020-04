買家指 HKTVMall 口罩 QC 問題多多? 最強客服 Ricky Wong 親身跟進!

新冠肺炎疫情持續,口罩仍是最常用的防疫用品之一。HKTVMall 口罩昨日已開始訂購 (詳情按此瀏覽),而有部分人因參加 HKTVMall 特別活動已收到貨,但發現口罩有不少問題。結果老闆 Ricky Wong 親自在 FB 群組現身,親身跟進。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】

在網民在 FB 群組發帖,並附上影片指出 HKTVMall 口罩有問題。原文如下:

5個入面有2個都無鐵線

QC有問題是事實。不用盲撐

分享只係因為大家都期待左呢隻口罩好耐,包括我都係,難免都會有失望

希望維基睇到會改善同注意

要接受批評先可以進步 已留評論比tvmall 有待佢地回覆 如果咁樣分享都再比人del

咁我無野好講🤷🏻‍♀️ 因為我唔係版主

結果網民的願望成真,HKTV Mall 老闆王維基 Ricky Wong 親自在 FB 群組現身,回應一句「May I have your order number?? We will follow up」,即時大獲網民讚好,表示他十分親民和反應夠快。

