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買家指 HKTVMall 口罩 QC 問題多多? 最強客服 Ricky Wong 親身跟進!

行內熱話 16:08 2020/04/14

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。HKTVMall 口罩昨日已開始訂購 (詳情按此瀏覽)，而有部分人因參加 HKTVMall 特別活動已收到貨，但發現口罩有不少問題。結果老闆 Ricky Wong 親自在 FB 群組現身，親身跟進。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 在網民在 FB 群組發帖，並附上影片指出 HKTVMall 口罩有問題。原文如下:

5個入面有2個都無鐵線
QC有問題是事實。不用盲撐
分享只係因為大家都期待左呢隻口罩好耐，包括我都係，難免都會有失望
希望維基睇到會改善同注意
要接受批評先可以進步

已留評論比tvmall 有待佢地回覆

如果咁樣分享都再比人del
咁我無野好講🤷🏻‍♀️ 因為我唔係版主

【相關內容】驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒

結果網民的願望成真，HKTV Mall 老闆王維基 Ricky Wong 親自在 FB 群組現身，回應一句「May I have your order number?? We will follow up」，即時大獲網民讚好，表示他十分親民和反應夠快。

【相關內容】Family Mask 突賣升級版S99口罩 網售價 $108 一盒

【相關內容】港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

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撰文 : 張文啟

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