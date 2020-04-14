【管理Tips】長假期後復工辦公室布滿菌？ 加強文件廁所清潔防疫

4 日復活節長假期完結，不少打工仔回到辦公室繼續工作，但同時別忽略工作場所的防疫措施。鍵盤、飲水機、微波爐等，這些號稱辦公室「10大最邋遢物品」相信大家不會陌生，但原來文件亦是細菌的溫床，如廁時亦隨時會令衣物受到污染！

文件藏大量細菌

新冠肺炎疫情肆虐，打工仔除了留意滑鼠、鍵盤及電話私人物品的清潔外，其實文件更不可忽視。香港中文大學醫院指，病毒可以在紙張上存活 3 小時，文件亦可能沾染病毒，因此送遞文件時應戴上口罩，以及不要用手接觸眼睛、口及鼻。此外，男士如廁時亦要小心衣物受污染的機會。雖然有研究指，尿液無帶有病毒，不過男士使用尿兜時，或會有人在內吐深喉唾液，小解時有機會被飛沬彈到衣服受污染，因此建議帶備消毒濕紙巾清潔衣服。

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▲ 病毒可以在紙張上存活3小時，文件亦可能沾染病毒，因此送遞文件時應戴上口罩

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注意辦公室通風位

除了個人防疫措施外，辦公室的通風位亦不可忽視，如盡量打開窗口通風，讓新鮮空氣進入室內；當然，若果窗外面是很多廢氣或是大廈水渠位就要避免。至於辦公室的座位應該避開冷氣或抽風系統的入風位，因為該處的氣流比較強勁，且附近位置病毒的數量或較多。

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Photo：pixabay

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