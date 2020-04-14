  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 18:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【管理Tips】長假期後復工辦公室布滿菌？ 加強文件廁所清潔防疫

商管策略 11:22 2020/04/14

分享：

4 日復活節長假期完結，不少打工仔回到辦公室繼續工作，但同時別忽略工作場所的防疫措施。鍵盤、飲水機、微波爐等，這些號稱辦公室「10大最邋遢物品」相信大家不會陌生，但原來文件亦是細菌的溫床，如廁時亦隨時會令衣物受到污染！

文件藏大量細菌

新冠肺炎疫情肆虐，打工仔除了留意滑鼠、鍵盤及電話私人物品的清潔外，其實文件更不可忽視。香港中文大學醫院指，病毒可以在紙張上存活 3 小時，文件亦可能沾染病毒，因此送遞文件時應戴上口罩，以及不要用手接觸眼睛、口及鼻。此外，男士如廁時亦要小心衣物受污染的機會。雖然有研究指，尿液無帶有病毒，不過男士使用尿兜時，或會有人在內吐深喉唾液，小解時有機會被飛沬彈到衣服受污染，因此建議帶備消毒濕紙巾清潔衣服。　

【相關文章】上司不戴口罩拒Home Office！焗住「吸毒」如何應對？

【相關文章】員工家居隔離上司拒 Home Office 兼逼放無薪假頂替合理合法？

病毒可以在紙張上存活3小時，文件亦可能沾染病毒，因此送遞文件時應戴上口罩

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

注意辦公室通風位

除了個人防疫措施外，辦公室的通風位亦不可忽視，如盡量打開窗口通風，讓新鮮空氣進入室內；當然，若果窗外面是很多廢氣或是大廈水渠位就要避免。至於辦公室的座位應該避開冷氣或抽風系統的入風位，因為該處的氣流比較強勁，且附近位置病毒的數量或較多。

【相關文章】10個辦公室最邋遢物品 第一位幾乎日日摸！

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pixabay

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】中小企變身KOL宣傳產品 推廣達人：老闆應親自上陣
2020/04/13
【疫市營商】中小企變身KOL宣傳產品 推廣達人：老闆應親自上陣
【疫市營商】健身室強制停業還有計 教練上門或到郊外「補課」
2020/04/08
【疫市營商】健身室強制停業還有計 教練上門或到郊外「補課」
疫情 行政管理 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

【疫市營商】咖啡店變陣賣日式便當 晚市加1元多1盒疫境救市

下一篇文章

【SME學堂】主題樂園關閉・電影上映無期 迪士尼善用網上平台留住粉絲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹