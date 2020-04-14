【奇招抗疫】卡啦OK變遙距辦公室 旅館變「怨偶避難所」救日本企業市民

自日本政府宣布緊急狀態後，街上人流明顯減少，不少食肆縮短營業時間，連帶娛樂業也受重大打擊。有日本卡啦OK 想出奇招對抗疫情無生意，將卡啦OK 房間變成遙距辦公室。此外，遊客大減令到不少旅館生意大減，有旅館索性變成「臨時避難所」，讓配偶暫時離開另一半，由旅遊轉移到改善伴侶關係的事業。

卡啦OK變遙距辦公室

日本連鎖卡啦OK集團「卡拉OK鐵人」（カラオケの鉄人）， 3 月起推出只需 1,078 日圓的「遠距工作護照」，在平日下午 7 點前可自由使用房間。除了提供飲品放題，房間還設無線上網服務。對於家中沒有無線網絡，或是子女在家無法專心工作的人來說，簡直是遙距工作的救星。卡啦OK 負責人向《東京新聞》表示，自 2018 年推出月票以來，便有不少人將房間當作辦公室，因而產生這種想法。

不過，東京都、神奈川及埼玉縣已宣布關閉卡拉OK等娛樂場所，直到 5 月 6 日為止，此種「新商機」要暫時擱置，但也佩服日本人轉數快的生意頭腦。

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▲ 卡拉OK鐵人推出「遠距工作護照」

旅館轉型成「婚姻避難所」

除了卡啦OK 嘗試在新冠肺炎疫情下轉型外，旅館亦在這個時候改變經營模式。從事民宿業的 Kasoku（カソク），將以住宿為主的旅館在疫情下變成改善伴侶關係的「避難所」。新名詞：「新冠離婚」（Corona Divorce）正隨著疫情而誕生。

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人們在家隔離或工作期間，跟伴侶在家朝夕相處的時間大增，反而產生不少「怨偶」。Kasoku 便在東京和大阪提供 500 間房、1 日 4,000 日圓（１個月約70,000 日圓）的「避難方案」，暫時離開家中另一半，Kasoku 為了強調維繫伴侶關係甚至跟律師行合作，提供半小時免費的離婚諮詢服務。

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Photo﹕pixabay、カラオケの鉄人

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