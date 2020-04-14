【SME學堂】主題樂園關閉・電影上映無期 迪士尼善用網上平台留住粉絲

新冠肺炎肆虐，連大型主題樂園迪士尼樂園亦受到打擊。目前企業位於香港、日本、美國等地的迪士尼樂園已關閉多時，加上企業旗下多部新電影也因肺炎疫情而推遲上映時間，迪士尼收入因而大減。迪士尼改變策略，利用網上平台讓大家可以在網上遊覽樂園及推動自家串流平台等方式，留著忠實粉絲。

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▲ 樂園休業，大如迪士尼都要諗計救亡。

網上播樂園遊覽片段

迪士尼樂園一向是家庭遊玩熱門地點，但新冠肺炎疫情卻打亂他們的部署。顧客未能親身到訪樂園，迪士尼推出線上平台，發布樂園巡遊的片段、園區影片等，利用鏡頭讓大家遊覽樂園的每個角落，同時推出不少卡通人物為主角的互動內容，包括遊戲、繪畫教學短片、名人講迪士尼故事等，讓市民在家中都可以體驗「迪士尼」。此外，因應在肺炎疫情期間市民在家下廚的機會增加，迪士尼亦在網上分享園區內熱門甜品的食譜。

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▲ 巡遊網上播，暫代親身遊覽樂園。

自家串流平台吸客

除了在網上發布跟樂園相關的內容外，迪士尼亦利用自家串流平台的優勢吸引客戶。在去年 11 月才推出的串流平台 Disney+，目前在全球已有 5,000 萬名用戶。迪士尼旗下有自己的工作室及動畫製作公司彼思（PIXAR），加上現時串流平台可以取代戲院。

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▲ Disney+目前在全球已有5,000萬名用戶

《The Verge》報道指，已經開始有電影選擇提早在 Disney+ 上架，甚至直接在平台上首映。在電視及電影業受新冠肺炎疫情波及，導致製作停滯，迪士尼就利用自家平台推出新內容留住忠實客戶，同時可維持品牌熱度。

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Photo﹕Hong Kong Disneyland Resort、Disney+

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