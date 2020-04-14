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Oxyair Mask 口罩首賣 $95 盒/50個 Level 2 口罩開賣 FAQ （附派籌 App 下載連結）

行內熱話 03:52 2020/04/14

分享：

Oxyair Mask 會於 4 月 15 日預售口罩，首階段會先試行 5 天，其後會檢討流程。想知 Oxyair Mask 口罩開賣情報，即睇以下 FAQ 解答。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Q1：Oxyair Mask 口罩廠是由那個企業或團體經營？

A：在 Oxyair Mask FB 雖然沒有確實說明有關資料，但就提及「我們只是幾位視香港為家的小市民小商人，沒有強大的背景，但有「打不死」的精神和心態」。品牌創立是希望可以生產具有品質保證的本土口罩，與大家一起自助、自救和自強。同時共度時艱、齊心抗疫，發揮「獅子山精神」。

Q2：Oxyair Mask 口罩會推出那些產品？

A：當中會有 50 個裝成人口罩、30 個裝兒童口罩、5 個輕便裝成人口罩及 5 個輕便裝兒童口罩。

【相關內容】 食店賣三層口罩!  以成本價 $100盒/50個購得

Q3：每盒口罩多少錢？

A：成人口罩每盒 50 個，首批優惠價 $95﹔兒童口罩每盒 30 個 ，首批優惠價 $60。此價格只限首批優惠價。 

Oxyair Mask 口罩首賣 $95 盒/50個

Q4：何時開始預售？

A：由於廠方要等認證書 (詳情按此瀏覽)，所以開賣延至 4 月 15 日（周三）至 4 月 19 日（周日），一連 5 天作首階段開賣 (暫定)。於這 5 天內，每日早上 9 時 30 分，及傍晚 6 時 30 分 分兩次派籌抽籤。

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Q5：用哪種方式派籌？

A：官方公佈，會用《The Gulu》手機 App 進行派籌抽籤，每次抽籤大約 5 分鐘就知結果。

The Gulu 下載位置：iOS Android

Q6：預售口罩的名額有多少？

A：每次抽籤有 1,000 個名額，換言之 5 天首階段預售期內（每天派 2 次籌），共派 10,000 個籌。官方表示，會先檢討頭 5 天運作，之後再增加名額及數量。

Q7：抽中籤要做甚麼動作？

A：若抽籤成功，就會直接跳入付款介面，付款方法暫時有 Visa、Master、八達通、WeChat、Alipay。￼官方補充，八達通要用 app。

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Q8：首階段成功購入口罩，會有「限購」嗎？

A：頭 10 次抽籤，每人限購一盒，若成功購買的人士會進入「保護區」￼￼￼￼￼，保護區為期 14 日，系統會自動倒數。

當客人用 app 抽籤的時候￼￼￼，如果抽到的話，系統會對應到你手機上的機身號碼，￼￼進入保護區係會用電話號碼同機身號碼來鎖定進入保護區。到下一次抽籤時，客人再用 app 時，是抽不到籤，直至系統倒數時間完畢，才可再次參加。

Oxyair Mask 口罩首賣 $95 盒/50個

Q9：醫護人員有優先嗎？

有。4 月 13 日晚上，廠方會另外開放兩個渠道同數量，分別只係供醫護人員及長者，以Google form 登記購買￼￼。廠方呼籲各位年青人，要幫幫長者做這個登記動作。登記的資料包括：姓名、電話、電郵，如要派件就要收件地址，最後要上載醫護人員卡或者長者咭￼￼￼，藉以核實身份。此項預購，亦是有限定的數量。 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 沈穎廉

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