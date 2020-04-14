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台灣宣布口罩徵用及禁止出口期限 延至 6 月底

行內熱話 02:47 2020/04/14

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台灣政府宣布延長口罩徵用及禁止出口期限！原本台灣口罩徵用及禁止出口的命令，只是去到 4 月 30 日便完結，可是當地中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因應新冠肺炎持續，有關限期將會延至 6 月底的。 

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陳時中表示，所有外科和一般醫用口罩的徵用及禁止出口期限，會由原來的 4 月 30 日延至 6 月底。N95 口罩和保護衣方面，就會作出彈性處理。當政府徵用一定數量的物資穩定國內供應後，就會留下部分予廠商外銷，以鼓勵廠商在這段抗疫時期加大產能。

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至於現時台灣政府徵用的口罩數據，就是自 1 月 31 日至 4 月 11 日以來，徵收了逾 6 億個口罩，而在口罩實名制 1.0 與 2.0 期間使用了逾 3.4 億個、醫院佔逾 1.2 億個。此外，郵局口罩存量約有 4,000 萬個左右，其中成人口罩佔 2,500 多萬個、兒童口罩 1,500 多萬個。外科口罩戰略存量約為 2,100 萬個左右。

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撰文 : 蘇家華

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