【新冠肺炎】夏天疫情會好轉？何栢良：不要幻想病毒到夏天會熱死

新冠肺炎疫情持續於全球爆發，而東南亞國家新加坡昨日大幅新增了 233 宗本地感染個案，對此港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時新加坡的氣溫約 30℃，即香港夏天時的溫度，所以呼籲大家不要抱有病毒會在天氣變熱時便會消失的希望。同時表示現時港府擴大檢測範圍做法合適，可減少本港出現新的感染群組的機會。

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對於新加坡昨日新增了大量本地感染的個案，何栢良指意味著新冠病毒可以在短時間內有很大的變化，並且出現社區大爆發。而目前新加坡的氣溫與香港夏天時的溫度差不多，均在 30℃ 左右，所以再次呼籲並提醒市民不要幻想病毒會在夏天時消失，即意味著大家今年夏天的外遊計劃亦很大機會泡湯。

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此外，對於本港近日的新增確診數字有回落的現象，何栢良表示現時港府要求入境者在亞博館進行新冠病毒檢測，若確診後便直接送到醫院治療，不會進入社區，所以大大減少了社區爆發的風險。如果本港可以維持沒有新的感染群組或不明感染源頭的個案出現的話，認為 DSE 文憑試於 4 月 24 日開考的做法合適。

由於需要準備作長期抗疫，建議大家必須提高個人衛生口平，不要在聚集，而且亦需要準備足夠數量的口罩等抗疫用品去打這場仗。

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