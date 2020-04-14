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愛心藥房/供應商免費送出口罩! 一包有10個 讓有需要人士自取

行內熱話 02:06 2020/04/14

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新冠肺炎疫情持續，雖然口罩價格已回落，但對低收入人士而言，亦造成一定負擔。有愛心藥房就在店內放批放「免費口罩籃」，讓有需要人士自取口罩。  

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

有網民在 FB 群組報料，表示多謝此藥房的善舉，其他網民亦紛紛回應讚好，多謝藥房送出口罩。從分享圖片可見，放在口罩籃中的口罩貼有荃心日韓藥房貼紙，在標牌上則寫上「多謝善心供應商免費送出口罩」、「每人可取一份10 個」等。事實上，無論是善心供應商或是藥房，好事也值得表揚呀! 注意贈送口罩數量有限，送完即止。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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