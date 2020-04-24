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現貨新品! 盾牌新款 ASTM Level 2 兒童口罩又到貨

行內熱話 01:22 2020/04/24

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新冠肺炎疫情持續，Body Shielder 盾牌的產品應市。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盾牌在 FB 表示，又推出 Level 2 的兒童口罩 ，售價是 $250，定價比同級的港產口罩出高不少。廠方還指暫時不設限購，數量有限，售完即止。買家除可到 Ashop.com.hk 粉嶺辦公室購買，亦可在於 4 月 24 星期五晚上 20:00 到 www.ashop.com.hk 購買。

盾牌 ASTM Level 2 兒童口罩

【相關內容】港產口罩 Good Mask 售 46000 盒口罩大貨 ! 首賣 BFE/PFE/VFE >99% 認證口罩

口罩規格:

-兒童口罩 145x90mm
-5-12 歲兒童專用（面部瘦小成年客人都合適）
-50 個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
-ASTM F2100 Level 2
-Nelson實驗室測試報告
．BFE>99%
．PFE>99%
．VFE>99%
．氣壓差<5.0mmH2O/cm2
．血滲透阻力>120mmHg
．阻燃級別：Class 1

盾牌 ASTM Level 2 兒童口罩盒面印有防護規格

【相關內容】港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

盾牌新款 ASTM Level 2 的兒童口罩終於轉回有品牌印

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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