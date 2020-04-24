現貨新品! 盾牌新款 ASTM Level 2 兒童口罩又到貨

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網傳屈臣氏今早賣日本 Ease Mask 60 個口罩 售 $199 連消毒搓手液
新冠肺炎疫情持續，Body Shielder 盾牌的產品應市。
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盾牌在 FB 表示，又推出 Level 2 的兒童口罩 ，售價是 $250，定價比同級的港產口罩出高不少。廠方還指暫時不設限購，數量有限，售完即止。買家除可到 Ashop.com.hk 粉嶺辦公室購買，亦可在於 4 月 24 星期五晚上 20:00 到 www.ashop.com.hk 購買。
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口罩規格:
-兒童口罩 145x90mm
-5-12 歲兒童專用（面部瘦小成年客人都合適）
-50 個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
-ASTM F2100 Level 2
-Nelson實驗室測試報告
．BFE>99%
．PFE>99%
．VFE>99%
．氣壓差<5.0mmH2O/cm2
．血滲透阻力>120mmHg
．阻燃級別：Class 1
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟