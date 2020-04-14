現貨新品! 盾牌推新款 ASTM Level 2 兒童口罩應市

新冠肺炎疫情持續，Body Shielder 盾牌又宣布推出新產品應市。

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之前有網民在盾牌 FB 留言，近日廠方較活躍 (詳情按此瀏覽)，估計應該有新產品推出，果然是有新口罩到貨。盾牌在 FB 表示，將推出 Level 2 的兒童口罩 ，售價是 $250，定價比同級的港產口罩出高不少。廠方還指暫時不設限購，數量有限，售完即止。注意買家需要到 Ashop.com.hk 粉嶺辦公室購買。

▲ 盾牌 ASTM Level 2 兒童口罩

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口罩規格:

-兒童口罩 145x90mm

-5-12 歲兒童專用（面部瘦小成年客人都合適）

-50 個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

-ASTM F2100 Level 2

-Nelson實驗室測試報告

．BFE>99%

．PFE>99%

．VFE>99%

．氣壓差<5.0mmH2O/cm2

．血滲透阻力>120mmHg

．阻燃級別：Class 1

▲ 盾牌 ASTM Level 2 兒童口罩盒面印有防護規格

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▲ 盾牌新款 ASTM Level 2 的兒童口罩終於轉回有品牌印

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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