芬蘭官員錯購中國不合格口罩後請辭 白花逾 HK$8,000 萬採購防護裝備

早前芬蘭爆出從中國錯購 200 多萬個不合醫用規格口罩的事件，備受全城關注，負責採購有關物資的國家緊急物資局主管洛內馬（Tomi Lounema）更因而請辭。據指洛內馬更承認花上 1,000 萬歐元（約 HK$8,476 萬）來採購防護裝備。

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據指洛內馬承認花費 1,000 萬歐元（約 HK$8,476 萬）來採購包括口罩在內的防護裝備，可是這些口罩不是不合醫用規格，就是簽了合約但對方沒履行有關協定，因而被受當局抨擊，甚至芬蘭總理馬林（Sanna Marin）更早時間都表示沒信心讓洛內馬管理國家緊急物資局。

有關洛內馬的採購口罩醜聞，最初先傳出購買得來的口罩未能通過規格測試，因此沒送到醫院使用。其後他也承認採購口罩的對象為當地的「大耳窿」Onni Sarmaste ，以及真人 show 明星 Tiina Jylha，且分別付出 500 萬歐元（約 HK$4,238 萬）來購買。

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