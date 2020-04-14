  • 23°C
香港時間 : 2020414日 (二) 15:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【記者實試訂購】Classic Army 口罩預售登記網站公開 Step by Step 教你預購口罩

行內熱話 14:24 2020/04/14

分享：

新冠肺炎疫情持續，多間企業及團都成立口罩廠，生產口罩。本地老牌玩具槍製造商 Classic Army 亦加入生產口罩的行列，推出「C.A. Mask」口罩，並宣佈於 4 月 14 日星期二開始預售口罩。早前，Classic Army 已公佈部分口罩開賣細節，最新又公開了預購網址。本文會以 Step by Step 形式，教大家如何預購 C.A. Mask 口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

更新:記者準時 14:00 登入網站，結果發現過程順利，並已獲籌號。現正等待官方電郵作正式購買(14:20更新，已收到電郵)。

Step 1：準時登入預售網站

C.A. Mask 將於 4 月 14 日（星期二）下午 2 時，開始預售口罩。客人可於該時間，進入官方的預購網站，網址為 https://classicarmy.noq.com.hk/ 【按此進入官方預購口罩連結】。根據網址，是次登記系統由 NoQ.hk 負責。

Step 2：輸入電郵地址

進入網站後，輸入電郵地址以作登記。留意，每個電郵只可以領取一次籌號。

Step 3：等待輪候結果

之後，就要耐心等待輪候結果，待成功獲得籌號。

Step 4：獲得專屬購買連結

若成功登記，Classic Army 將會以電郵，向客人發放專屬購買連結及購買碼。

【相關內容】Family Mask 突賣升級版S99口罩 網售價 $108 一盒

Step 5：進入購買連結購買口罩

獲得購買連結後，就可以進入連結，並以購買碼選購口罩。該購買碼只能使用一次，購買兩盒口罩。每盒為 $150，每盒 50 片裝。而據 Classic Army 之前透露，首批口罩會有 6 萬盒。官方表示：「電郵將於登記後隨即陸續發送，預計將於活動開始後10小時內發送所有電郵。」

大家要記得檢查電郵，因只有 20 分鐘的購買時間

較奇怪是系統已預設購買 2 盒口罩，沒有購買一盒的選項。最後付款就完成購買程序

Step 6：記得保留電子收據

成功訂購後，客人要保留電子收據。在門市領取產品時，客人須向店員出示電子收據。官方表示，首批口罩發貨時日期為 2020 年 5 月 15 日。大家預購時，可以揀於旺角門市自取，又或者付 $30 順豐運費，運到屋企或 Office，又或者去順豐門市 / 智能櫃自取。旺角門市地址：九龍旺角廣華街 23 號地舖。

【相關內容】驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒

【相關內容】 港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟
沈穎廉

相關文章

Taste 超級市場都有口罩賣! 便利妥 3D口罩全線分店發售
2020/04/12
Taste 超級市場都有口罩賣! 便利妥 3D口罩全線分店發售
7-11 便利店都有口罩賣 ! 買港牌 Level 1 口罩再送5包除菌紙巾
2020/04/11
7-11 便利店都有口罩賣 ! 買港牌 Level 1 口罩再送5包除菌紙巾
驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒
2020/04/13
驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒
HKTVMall 指有 120 萬個電話號碼登記口罩訂購 並回應口罩膠味大問題
2020/04/13
HKTVMall 指有 120 萬個電話號碼登記口罩訂購 並回應口罩膠味大問題
疫情 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

Oxyair Mask 口罩首賣 $95 盒/50個 Level 2 口罩開賣 FAQ （附派籌 App 下載連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹