【記者實試訂購】Classic Army 口罩預售登記網站公開 Step by Step 教你預購口罩

新冠肺炎疫情持續，多間企業及團都成立口罩廠，生產口罩。本地老牌玩具槍製造商 Classic Army 亦加入生產口罩的行列，推出「C.A. Mask」口罩，並宣佈於 4 月 14 日星期二開始預售口罩。早前，Classic Army 已公佈部分口罩開賣細節，最新又公開了預購網址。本文會以 Step by Step 形式，教大家如何預購 C.A. Mask 口罩。

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更新:記者準時 14:00 登入網站，結果發現過程順利，並已獲籌號。現正等待官方電郵作正式購買(14:20更新，已收到電郵)。

Step 1：準時登入預售網站

C.A. Mask 將於 4 月 14 日（星期二）下午 2 時，開始預售口罩。客人可於該時間，進入官方的預購網站，網址為 https://classicarmy.noq.com.hk/ 【按此進入官方預購口罩連結】。根據網址，是次登記系統由 NoQ.hk 負責。

Step 2：輸入電郵地址

進入網站後，輸入電郵地址以作登記。留意，每個電郵只可以領取一次籌號。

Step 3：等待輪候結果

之後，就要耐心等待輪候結果，待成功獲得籌號。

Step 4：獲得專屬購買連結

若成功登記，Classic Army 將會以電郵，向客人發放專屬購買連結及購買碼。

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Step 5：進入購買連結購買口罩

獲得購買連結後，就可以進入連結，並以購買碼選購口罩。該購買碼只能使用一次，購買兩盒口罩。每盒為 $150，每盒 50 片裝。而據 Classic Army 之前透露，首批口罩會有 6 萬盒。官方表示：「電郵將於登記後隨即陸續發送，預計將於活動開始後10小時內發送所有電郵。」

▲ 大家要記得檢查電郵，因只有 20 分鐘的購買時間

▲ 較奇怪是系統已預設購買 2 盒口罩，沒有購買一盒的選項。最後付款就完成購買程序

Step 6：記得保留電子收據

成功訂購後，客人要保留電子收據。在門市領取產品時，客人須向店員出示電子收據。官方表示，首批口罩發貨時日期為 2020 年 5 月 15 日。大家預購時，可以揀於旺角門市自取，又或者付 $30 順豐運費，運到屋企或 Office，又或者去順豐門市 / 智能櫃自取。旺角門市地址：九龍旺角廣華街 23 號地舖。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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