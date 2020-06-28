【特色小店】疫情香水工作坊停辦生意跌7成　材料直送・網上教學撐住等暑假反擊

新冠肺炎疫情基本上坊問各式工作坊需要停辦，有本地手作品牌推出網上教學，讓學生可在家遙距學習，儲定人氣再者暑假旺季反擊。

成立於 2016 年的本地手作公司 x.Gyroscope ，專營手工香水、手工飾品。創辦人 Belle Lee 坦言，肺炎疫情爆發後公司營業額跌近一半：「我們在荃灣有自己的工作室，平時會開班教授如何製作手工香水；後來疫情爆發，面授課程要取消。工作室自然要納空租，工作坊全停更是打擊了公司收入…… 要知道工作坊的收入佔了公司營業額 7 成，定要另想辦法求生。」

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▲ x.Gyroscope 創辦人Belle Lee。

Belle 指年初時已察覺疫情漸趨嚴重，遂著手尋找不同可行方案，不但將資源更傾斜向網店，著力在網上銷售自家手調香水和手工飾品，更推出了網上工作坊。她解釋：「學生報名後會收到我們寄出的香水材料，當中除了有說明書外亦會有 QR code，掃描後會看到我所拍的教學短片，跟從短片便能做到想要的香味，學生有疑問的話亦隨時可以透過 ＷhatsＡpp 溝通。」

將工作室移師網上授課，公司生意額有所回升，現時只較去年同期少三分一。Belle 表示，過往工作室有不少情侶報讀，新模式下工作坊未必能再次囊括這些客人，亦是無可奈何。

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▲ Belle 製作的手作飾物。

只是，透過網上教學的話，客人會否難以調出理想氣味？x.Gyroscope 寄出材料前客人需要做問卷，藉此分析他想要的味道，然後才再寄出相應材料。Belle 表示：「調香只有一個目的，便是調出你喜歡的味道。喜歡甚麼味道是很個人的。例如客人喜歡木質調的香水，便會收到檀香、柏木味道的材料。調和時又會有計分卡，客人根據喜好填分，最後以分紙決定材料份量，做出來的就是屬於你的獨特味道了。」

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▲ Belle 會根據客人的喜好來選擇寄出的香水。

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