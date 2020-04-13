HKTVMall 指有 120 萬個電話號碼登記口罩訂購 並回應口罩膠味大問題

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。HKTVMall 口罩今日已開始訂購，但有部分早前已收貨的買家指口罩膠味十分「臭」，HKTVMall 在 FB 上作出回應。

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HKTVMall 指已有 120 萬個電話號碼登記口罩訂購 (訂購方式可按此瀏覽)，並解釋為何該公司口罩會發出膠味，以及口罩厚薄跟防護質無關等問題。之前網民對 HKTVMall 口罩作開箱測試的報道，可按此瀏覽。

▲ HKTVMall 口罩今日已開始訂購，有120萬個電話參與

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以下是 HKTVMall 的原文回應:

問題一 : 口罩有陣膠味喎，點解呀?

大家都可能知道，一個口罩有三層，最外面嗰層係防水不織布，最裡面嗰層係貼住層面嘅吸水不織布，中間嗰層係最重要嘅過濾層，即係熔噴不織布 (Meltblown Nonwoven)。呢三層物料都含塑膠成份，本身係無咩味道嘅 ；但口罩機係以超聲波震動 產生熱力，將三層物料黏合或者加上 Logo，就有可能令口罩出現塑膠味。

小編見有網友善意提醒 ，話有口罩生產線嘅做法係將生產完嘅口罩，放出嚟兩星期甚至一個月先包裝，就可以減少味道。但係⋯R 小隊同大家一樣心急，喺安全情況下，將一出世嘅口罩盡快送到客戶手上，希望大家都盡快有得用，再等兩個星期甚至一個月，實在有啲奢侈啊 如果大家有時間嘅話，口罩到手之後，開出嚟放喺通風環境，味道應該會自然散去。

至於口罩嘅厚薄，同佢嘅安全性無必然嘅關係。最重要嘅係外層有防水 功能，防止飛沫滲透，中層有過濾功能 ，形成阻擋病菌屏障；內層要吸水，吸收佩戴者釋出濕氣同令面部更舒適

問題二 : 口罩嘅認證過程係點嘅呢 ?

由購買口罩機、裝設無塵車間、採購物料、裝機到試產，起碼要兩個月時間；然後由測試到有結果出報告，需時兩至三星期。

所以，R 小隊跟隨專業意見嘅做法，當物料抵港後，請其他公司幫手做口罩樣辦，然後攞去做第一次測試，主要係着重於物料方面既測試，除左包括PFE、BFE 同 VFE，重有物料既壓力差(即透氣度)同埋阻燃程度(萬一唔合格可以即刻再訂過新嘅物料嘛)；之後無塵車間完成後等埋口罩機到港，就會用同一樣嘅物料生產口罩，再將製成品交去做第二次測試，重點測試液體阻力究竟可唔可以符合 ASTM Level 2 標準。

往後，如果第二批物料送到，亦會做全面嘅測試，確保安全。所以送到大家手上嘅口罩，係同測試嘅口罩係一樣嘅。

另外，截至今日下午4 點，已經有超過1百20萬個電話號碼登記 HKTVmall 口罩抽籤。R小隊會努力，加速生產口罩，希望增加供應