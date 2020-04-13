  • 21°C
香港時間 : 2020413日 (一) 19:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

HKTVMall 指有 120 萬個電話號碼登記口罩訂購 並回應口罩膠味大問題

行內熱話 18:32 2020/04/13

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。HKTVMall 口罩今日已開始訂購，但有部分早前已收貨的買家指口罩膠味十分「臭」，HKTVMall 在 FB 上作出回應。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

HKTVMall 指已有 120 萬個電話號碼登記口罩訂購 (訂購方式可按此瀏覽)，並解釋為何該公司口罩會發出膠味，以及口罩厚薄跟防護質無關等問題。之前網民對 HKTVMall 口罩作開箱測試的報道，可按此瀏覽

HKTVMall 口罩今日已開始訂購，有120萬個電話參與

【相關內容】Family Mask 突賣升級版S99口罩 網售價 $108 一盒

以下是 HKTVMall 的原文回應:

問題一 : 口罩有陣膠味喎，點解呀? 

大家都可能知道，一個口罩有三層，最外面嗰層係防水不織布，最裡面嗰層係貼住層面嘅吸水不織布，中間嗰層係最重要嘅過濾層，即係熔噴不織布 (Meltblown Nonwoven)。呢三層物料都含塑膠成份，本身係無咩味道嘅 ；但口罩機係以超聲波震動 產生熱力，將三層物料黏合或者加上 Logo，就有可能令口罩出現塑膠味。

小編見有網友善意提醒 ，話有口罩生產線嘅做法係將生產完嘅口罩，放出嚟兩星期甚至一個月先包裝，就可以減少味道。但係⋯R 小隊同大家一樣心急，喺安全情況下，將一出世嘅口罩盡快送到客戶手上，希望大家都盡快有得用，再等兩個星期甚至一個月，實在有啲奢侈啊  如果大家有時間嘅話，口罩到手之後，開出嚟放喺通風環境，味道應該會自然散去。

至於口罩嘅厚薄，同佢嘅安全性無必然嘅關係。最重要嘅係外層有防水 功能，防止飛沫滲透，中層有過濾功能 ，形成阻擋病菌屏障；內層要吸水，吸收佩戴者釋出濕氣同令面部更舒適

問題二 : 口罩嘅認證過程係點嘅呢 ?

由購買口罩機、裝設無塵車間、採購物料、裝機到試產，起碼要兩個月時間；然後由測試到有結果出報告，需時兩至三星期。

所以，R 小隊跟隨專業意見嘅做法，當物料抵港後，請其他公司幫手做口罩樣辦，然後攞去做第一次測試，主要係着重於物料方面既測試，除左包括PFE、BFE 同 VFE，重有物料既壓力差(即透氣度)同埋阻燃程度(萬一唔合格可以即刻再訂過新嘅物料嘛)；之後無塵車間完成後等埋口罩機到港，就會用同一樣嘅物料生產口罩，再將製成品交去做第二次測試，重點測試液體阻力究竟可唔可以符合 ASTM Level 2 標準。

往後，如果第二批物料送到，亦會做全面嘅測試，確保安全。所以送到大家手上嘅口罩，係同測試嘅口罩係一樣嘅。

另外，截至今日下午4 點，已經有超過1百20萬個電話號碼登記 HKTVmall 口罩抽籤。R小隊會努力，加速生產口罩，希望增加供應

【相關內容】驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒

HKTVMall 口罩今日已開始訂購

【相關內容】 港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

Taste 超級市場都有口罩賣! 便利妥 3D口罩全線分店發售
2020/04/12
Taste 超級市場都有口罩賣! 便利妥 3D口罩全線分店發售
香港仔口罩 Glory Mask 香港新口罩廠 BFE>99%/PFE>95% 醫療級口罩即將開售
今日
香港仔口罩 Glory Mask 香港新口罩廠 BFE>99%/PFE>95% 醫療級口罩即將開售
【疫市營商】HKTVmall口罩即日起開賣 超暢通10秒完成登記等抽籤（附登記 Link）
今日
【疫市營商】HKTVmall口罩即日起開賣 超暢通10秒完成登記等抽籤（附登記 Link）
【指定分店】華潤堂再推日本iimono成人口罩50個抗疫套裝 售 $180 一套
今日
【指定分店】華潤堂再推日本iimono成人口罩50個抗疫套裝 售 $180 一套
疫情 香港 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹