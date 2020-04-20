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【疫市營商】無懼Home office打擊市道 湯水外賣拓街坊客源做出特色

商管策略 17:24 2020/04/20

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新冠肺炎肆虐，有主打無味精湯水外賣的食店奮力宣傳，透過做更多街坊生意挽救營業額同時儲新客。拾祝 Soupland 店舖位於鰂魚涌，專營無味精湯水和無味精飯，創辦人 Maggie Lin 說：「我們店舖 4 位創辦人都是小朋友的媽媽，深明食得健康才是最重要的。鰂魚涌附近有不少寫字樓，在這區工作的白領不多不少都嫌午餐吃太多味精，長遠會對身體有害，那不如我們嘗試提供更健康的選擇。」

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Maggie（左二）和 Edwina Wong（右二）等創辦人都是小朋友的媽媽。

拾祝去年 11 月開張，主打湯水加午餐外賣，生意定位精準，甫開業便吸引到不少白領嘗試，當時業務街坊客佔 2 成，寫字樓客佔 8 成，生意暢旺。

Maggie 表示，拾祝是小本經營，無法如同大集團般提供多款食物，所以店舖主打精品路線，每天提供 1 款湯水，連續供應兩天，並把每個月供應的 15 種湯編成月曆，有需要的客人按月曆買心頭好即可。她說：「湯水好看個人口味，所以要轉得密。我們同區都有競爭者，所以更要有自己特色，煲出來的湯要有家的感覺。」

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拾祝開在橫街，人流不算太旺，故要多靠口碑外賣爭取生意

後來新冠肺炎疫情爆發，辦公室客源大減， 店舖立即轉陣，除了在街道派發宣傳單張，又到附近住宅「洗樓」派傳單，力保營業額之餘甚至稍有上升，現時店舖的街坊客和寫字樓客源各佔一半。Maggie 說：「新冠肺炎疫情來到後更多人注重健康，我們就主打提升免疫力的湯水，做多一些菌類的湯，人人啱飲。對於家庭客戶來說，煲真材實料的靚湯要花不少錢，若果一家只有 2 、3 個人的話，乾脆光顧我們更划算。價錢差不多之餘，又不用自己煲，不用自己落街買材料。」

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真材實料最重要，這才能做出家的感覺。

現時拾祝有不少回頭客，店舖的策略令他們儲到了新的街坊客源。Maggie 相信，肺炎疫情過去後，白領回辦公室工作會讓拾祝的營業額再次提升，現時做得辛苦一點，是「好天斬埋落雨柴」。

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撰文 : 陳文政

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