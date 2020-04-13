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驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒

行內熱話 17:04 2020/04/13

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。DONKI驚安殿堂有日本口罩現貨賣!

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今早DONKI驚安殿堂賣口罩，因有人不滿發售口罩種類，最終要報警收場。不過網民在 FB 群組報料，指在尖沙咀 DONKI 驚安殿堂有日本盒裝口罩現貨賣。

網民攝得是小林日夜兼用加濕口罩，這款加濕口罩和其他不同，它是通過 VFE/PFE/BFE 測試的，可以有效抗疫。這口罩一盒有 3 片，售 $35，是小 size 13.5x11cm，合小面女士和中童使用。注意門市現貨數量有限，售完即止，建議去前可致電查詢是否仍有現貨。

DONKI驚安殿堂有日本口罩現貨賣 (網民圖片)

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DONKI驚安殿堂有日本口罩現貨賣 (網民圖片)

尖沙咀 DONKI 驚安殿堂地址：九龍尖沙咀彌敦道118號美麗華廣場2期B1 (電話:2650 0411)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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