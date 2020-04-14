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【疫市營商】咖啡店變陣賣日式便當 晚市加1元多1盒疫境救市

商管策略 14:48 2020/04/14

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新冠肺炎，餐廳食肆「吊鹽水」，連附近的水果、飲品店都生意慘淡。

新冠肺炎肆虐，市道慘淡，有咖啡店撞正了疫情最嚴重的時期開業，非但鄰近辦工室開始家居工作（home office）、生意大減，就連外區客人亦都絕跡。為了在疫情下止損，店舖近日推出晚市「買一送一」優惠，宣傳推廣之餘，希望免浪費食材。

iEAT Kafe 今年 2 月在辦公室集中地鰂魚涌開業，本來靠 office 已夠賺，可惜「開不逢時」。店主余先生（Timothy）坦言，公司確是在最壞的時間開業：「例如政府之前說會向食店發放港幣 8 萬元資助，但只會發放給 2 月 14 日前領有牌照的店舖，我們在 1 月 13 日申請牌照，卻撞正政府實行 home office，無人處理申請，8 萬元資助就這樣錯失了。」

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開業時適逢新年過後，由於新冠肺炎疫情關係內地未有復工，無法向內地採購物資，內地後勤一停連帶影響到香港，就算之後向香港供應商買貨買設備亦有困難，例如只能買到「倉底貨」或者不合尺吋的外賣盒，可以說起步時已面對不少的困難。

事實上，不僅店舖硬件受到影響，肺炎疫情亦打亂了店舖佈局，Timothy 直言市場在疫情下變化極大，本身在鰂魚涌開業就是因為看中此處四通八達，有不同客源，但現時鰂魚涌的區外客和遊人完全絕跡，Timothy 說：「好像完全變了另一個世界，我本身想主打外賣咖啡，但根本無人出街，所以之後要立即變陣。」

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店主余先生(Timothy) 。

iEAT Kafe 後來主打日式便當外賣，附近辦公室定單不少，生意開始有起色，但好景不常，新冠肺炎疫情全球大流行，留學生回港，香港確診數字飆升，全港再次進入大規模 Home office 狀態，再次打擊外賣生意，之前有公司每星期訂近 50 個便當， 之後這些大定單都不見了，生意劇跌三分之二。

Timothy 當然亦試過加入第三方外賣平台，他苦笑由於平台人手不足，無法提供人手送外賣，後來才發現到原來對方只能提供「外賣自取」選項，說穿了便是只能用 app 落單，客人還是是要到舖取餐，故成效不大。

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新冠肺炎，餐廳食肆「吊鹽水」，連附近的水果、飲品店都生意慘淡。

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試盡不同方法開源，Timothy 亦有想不同的辦法節流：「現在是在吊鹽水，希望可以渡過難關，我們就連復活節假都無開工，減少開支。開工的話，不單蝕了燈油火蠟、人工，甚至就連食材都會浪費掉。」

iEAT Kafe 現時推出晚上 6 點後加一蚊送一個優惠，午市要 59 元的便當，晚上 60 元便可買到兩個，Timothy 坦言優惠是蝕本價賣貨，但最少不用將食物送去堆填區浪費；現時亦有些街坊、白領收工後來幫襯。站在公司角度，蝕少一點是一點，就算是蝕賣，亦可以當成是宣傳，儲客等待市況變好。

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撰文 : 陳文政

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