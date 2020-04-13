【指定分店】華潤堂再推日本iimono成人口罩50個抗疫套裝 售 $180 一套

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。華潤堂今日再開賣口罩套裝。

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華潤堂與表示，推出$180抗疫套裝即時開售‼️套裝包括日本直送成人口罩、消毒搓手液、濕紙巾，讓您時刻做好防疫準備！套裝於指定28間分店有售。注意Green Card會員尊享。

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套裝包括

-日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100

-Shine K 消毒搓手液500毫升1支，價值$105

-CIF濕紙巾(檸檬味)30片1件，價值$36

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華潤堂指定分店發售: https://bit.ly/3aYG1LA

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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