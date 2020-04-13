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【指定分店】華潤堂再推日本iimono成人口罩50個抗疫套裝 售 $180 一套

行內熱話 14:47 2020/04/13

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。華潤堂今日再開賣口罩套裝。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

華潤堂與表示，推出$180抗疫套裝即時開售‼️套裝包括日本直送成人口罩、消毒搓手液、濕紙巾，讓您時刻做好防疫準備！套裝於指定28間分店有售。注意Green Card會員尊享。

【相關內容】 Taste 超級市場都有口罩賣! 便利妥 3D口罩全線分店發售

套裝包括
-日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100
-Shine K 消毒搓手液500毫升1支，價值$105
-CIF濕紙巾(檸檬味)30片1件，價值$36

【相關內容】港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

【相關內容】 港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

 華潤堂指定分店發售: https://bit.ly/3aYG1LA

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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