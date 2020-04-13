Family Mask 突賣升級版S99口罩 網售價 $108 一盒 (附購買連結)

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。愛的家 Family Mask 在 FB 表示，會開售新款高級版口罩。

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愛的家 Family Mask 表示，4 月 13 日 3 點開賣新升級的 S99 口罩，售價只需 $108 一盒。但注意這版本只有 30 個口罩，比之前的 50 個裝為少。

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記在在廠方開售後進入口罩訂購網站，發覺過程順利。

S99 口罩規格

-每盒30個

-尺寸為175 mm x 95 mm 成人口罩

-BFE、PFE>99%

-舒適及貼服性全面升級

-有效減輕佩戴眼鏡出現霧氣的問題。

S99口罩價格

1.1盒裝售價 $108，需另行承擔運費 ($30)

2.4盒裝售價 $432，可獲免除運費

3.8盒裝優惠價 $828，可獲免除運費

(每人可購買3 套)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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