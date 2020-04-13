  • 20°C
香港時間 : 2020414日 (二) 01:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Family Mask 突賣升級版S99口罩 網售價 $108 一盒 (附購買連結)

行內熱話 15:55 2020/04/13

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。愛的家 Family Mask 在 FB 表示，會開售新款高級版口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

愛的家 Family Mask 表示，4 月 13 日 3 點開賣新升級的 S99 口罩，售價只需 $108 一盒。但注意這版本只有 30 個口罩，比之前的 50 個裝為少。

【相關內容】 Taste 超級市場都有口罩賣! 便利妥 3D口罩全線分店發售

記在在廠方開售後進入口罩訂購網站，發覺過程順利。

S99 口罩規格
-每盒30個
-尺寸為175 mm x 95 mm 成人口罩
-BFE、PFE>99%
-舒適及貼服性全面升級
-有效減輕佩戴眼鏡出現霧氣的問題。 

S99口罩價格 
1.1盒裝售價 $108，需另行承擔運費 ($30)
2.4盒裝售價 $432，可獲免除運費
3.8盒裝優惠價 $828，可獲免除運費
(每人可購買3 套)

【相關內容】港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

【相關內容】 港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

>>>口罩購買連結<<<  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

食店賣三層口罩! 食客可以成本價 $100盒/50個購得
2020/04/13
食店賣三層口罩! 食客可以成本價 $100盒/50個購得
香港仔口罩 Glory Mask 香港新口罩廠 BFE>99%/PFE>95% 醫療級口罩即將開售
2020/04/13
香港仔口罩 Glory Mask 香港新口罩廠 BFE>99%/PFE>95% 醫療級口罩即將開售
盾牌發帖解釋廠方口罩高企原因 未非故意抬價
2020/04/13
盾牌發帖解釋廠方口罩高企原因 未非故意抬價
【疫市營商】HKTVmall口罩即日起開賣 超暢通10秒完成登記等抽籤（附登記 Link）
2020/04/13
【疫市營商】HKTVmall口罩即日起開賣 超暢通10秒完成登記等抽籤（附登記 Link）
疫情 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

驚安殿堂有日本口罩現貨賣! 小林 3E 口罩售 $35 盒

下一篇文章

【指定分店】華潤堂再推日本iimono成人口罩50個抗疫套裝 售 $180 一套
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹