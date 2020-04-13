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【疫市營商】HKTVmall口罩即日起開賣 超暢通10秒完成登記等抽籤（附登記 Link）

行內熱話 11:11 2020/04/13

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HKTVmall 口罩終於開賣！今日（13 日）開始，HKTVmall 將會一連 7 日預售口罩（4 月 13 日早上 9 點至 4 月 19 日星期日，晚上 11 點 59 分開放登記），首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式，隨機抽出 3,000人購買口罩，每人限購一盒這款 Made in HK 的口罩。記者於早上 9 時開賣時，即時進入 HKTVmall 口罩登記網站嘗試，發現網站非常暢通，並無任何「塞車」問題。

HKTVmall 口罩登記連結

進入 HKTVmall 口罩登記網站後，會見到 3 個按鍵，分別為「商品詳情」、「登記表格」及「登記步驟」。想預購口罩，只要按「登記表格」，然後進入另一畫面，輸入電郵地址及香港手提電話號碼，即完成登記。整個步驟，如打字夠快，10 秒完成！

進入登記網站後，會出現這個畫面，只要按中間的「登記表格」，即可進行網上登記。

需要輸入的資料只有兩項，包括電郵地址及香港手機號斑，留意每位參加者只能登記 1 次。

完成登記後，網站會彈出此視窗。

留意，登記完成並不代表成功購買，登記完成後，HKTVmall 會在整段登記期完結後，將會進行隨機抽籤，選出 3,000 位中籤者。HKTVmall 會盡快透過手機短訊通知中籤人士，中籤結果亦會在 HKTVmall 應用程式及網頁內公佈。未中籤人士將會收到相關電郵通知，官方表示：「不中籤的朋友唔駛唔開心，你哋嘅資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。」中籤者會收到手機短訊確認及兌換詳情，並需於 4 月 27 日（星期一）至 5 月 3 日（星期日）期間，購買口罩。每位中籤者只限買一盒 30 片裝的 HKTVmall 口罩

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

HKTVmall 為免出現同時間太多人「整冧server」，今次用了微軟嘅雲端服務 Azure，於背後做登記系統，1 分鐘處理到 300 萬個登記申請。HKTVmall 口罩是經 SGS 測試符合美國 ASTM 標準 Level 2 (詳細報告按此: bit.ly/2UPGNoq) 。BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98%。每盒 HKTVmall 口罩為 30 片裝。尺寸為 175mm x 95mm 的成人口罩，每 5 片會有獨立包裝，即一盒有 6 包。HKTVmall 口罩的價錢是每盒售價 $65，即每個約 $2.17。

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，一切資料以店方公布為準，詳情請向店方查詢。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 沈穎廉

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