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盾牌發帖解釋廠方口罩高企原因 未非故意抬價

行內熱話 02:56 2020/04/13

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一，香港的口罩供應商的定價和銷售手法亦惹來爭議。香港口罩商 Body Shielder 盾牌最近接連在 FB 上出帖，表示不是該公司故意抬價。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

在香港眾多口罩商中，Body Shielder 盾牌算是較招風雨的一間 (詳情可按此瀏覽)。近日盾牌更在 FB 上接連出帖，解釋廠方的口罩定價情況。廠方發帖原文如下:

【相關內容】 Taste 超級市場都有口罩賣! 便利妥 3D口罩全線分店發售

高規格醫用外科口罩供應仍然非常緊張，價格仍然猛漲原因：
1）符合
a) 中國國家醫療用品生產許可證廠房
b) FDA註冊醫用外科口罩廠房生產
c) 符合ASTM F2100 Level 2標準
d)全封閉無塵車間生產口罩
e)採用美國Nelson檢驗報告BFE99的熔噴布/靜電綿

能符合以上5點的口罩工廠，現在中國僅有不超過100家，但是現在全世界，特別美國、歐洲各國都競爭搶購優質口罩，所以符合以上5點的100家大型正規口罩OEM工廠，都被毆美大客戶包攬所有生產額，現在完全是供應方的商業模式，供應價格不斷上漲

2）中國嚴格控制醫療防疫產品出口，引至出口放行情況非常艱難

3）中國仍然不放行口罩出口到香港，你們上淘寶搜查一下「口罩」就知道了

我們堅持盾牌口罩，採用符合以上5個標準的最優質OEM口罩工廠生產，所以產品價格仍然高企，請各位客戶原諒，而本司一直秉持17年認真採購口罩原則，不能因為物料供應問題，而降低口罩標準，只會盡力維持僅有的供應量，與歐洲、美國競爭搶購口罩出廠額

但是現在中國官方註冊口罩生產企業有大約54000家，再加上沒有註冊的口罩山寨工廠，實際各大大小小口罩工廠應該超過10萬家

所以現在市場上有鋪天蓋地大量口罩品牌出現，就是因為疫情前，中國只有大大小小幾千家口罩工廠，疫情後突然大大小小口罩工廠增加到10萬家以上，因此口罩價格大幅度下降，請客戶小心挑選廉價口罩使用

現懇請盾牌客人明白我們口罩高企原因，不是本司故意抬價，而是我們盾牌口罩的價格，與山寨工廠口罩的廉宜價格，出處有所不同

【相關內容】港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

在盾牌 FB 帖子回應中，有網民表示同意，亦有人不認同並說法。大家看過盾牌的解釋後，未知有何想法?

【相關內容】 港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個 

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撰文 : 張文啟

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