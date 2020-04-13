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食店賣三層口罩! 食客可以成本價 $100盒/50個購得

行內熱話 01:25 2020/04/13

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。 四季芬芳在 FB 表示，將以成本價售賣三層口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

食店四季芬芳表示，與市民齊抗疫。店方表示，食客進店惠顧，即可以成本價 $100，購買原價 $198 的 50 個盒裝三層口罩。店方沒有透露口罩的品牌，只表示該口罩達 Level 1 水平，有 YY/T0969-2013、CE 和 FDA 認證。口罩詳情請買家向店方了解。口罩會在沙田新城市廣場第三期四季芬芳門市有售。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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