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Taste 超級市場都有口罩賣! 便利妥 3D口罩全線分店發售

行內熱話 17:29 2020/04/12

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。便利妥早前推出全新 3D 口罩，現在已可在全線 Taste 超級市場買到。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

便利妥 3D 口罩此口罩有三款尺寸（L、M、兒童），達 CE 歐盟認證，BFE >95% 和 PFE>95% 標準。官方建議售價為一包 10 個售 $80 。不過，早前有網民可用低至$59.9購得，詳情按此瀏覽

L - 16 X 9.5cm
M - 14.1 X 8.7cm
兒童 - 12.8 X 8cm

【相關內容】 港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個

便利妥 3D口罩 全線 Taste 超級市場分店發售

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

TASTE 門市資料 

香港區

港運城商場(北角)TASTE 北角英皇道500號港運城商場地庫B05舖
合和中心(灣仔) TASTE 灣仔皇后大道東 183 號合和中心地下及地庫

九龍區

半山壹號商場(何文田) TASTE 何文田常盛街 80 號半山壹號商場壹號茗薈1 樓 12 號舖
荷里活廣場 2 TASTE 九龍鑽石山荷里活廣場3樓入口及4樓401號鋪
黃埔花園 TASTE 九龍紅磡黃埔花園第十二期地庫 2 號
又一城TASTE 九龍達之路又一城地下鐵路 5 號
淘大廣場 TASTE 九龍牛頭角道77號淘大商場第三期一樓F188-204號舖

新界區

WE GO MALL(馬鞍山) TASTE 新界馬鞍山保泰街16號WE GO MALL 3 樓301室
海之戀(荃灣) TASTE 新界荃灣海之戀商場3樓3011號舖
青衣城(盈翠半島) TASTE 新界青衣盈翠半島313號
馬鞍山廣場 TASTE 沙田馬鞍山廣場 3 樓 343-363 號
綠陽新邨(荃灣) TASTE 荃灣惠荃路22-66號綠陽新邨市場
屯門市廣場 TASTE 新界屯門屯隆街屯門市廣場第二期二樓全層
東薈城(東涌) TASTE 大嶼山東涌東達路20號東薈城

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便利妥 3D口罩 全線 Taste 超級市場分店發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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