莎莎全線開賣 港產 V Care ASTM Level 1 三層口罩

莎莎今日有口罩開賣！莎莎表示，莎莎全線門市和網站現正開賣香港製造的 V Care Mask 專業掛耳式三層口罩（50 片裝）。

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莎莎現正開賣香港製造的 V Care Mask 專業掛耳式三層口罩（50 片裝），口罩尺寸為 17cm x 9.5cm，達到 ASTM Level 1 標準，並標榜 BFE、PFE 過濾數據都大達 95% 或以上。

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此口罩售價 $258 ，每人限購 1 盒，較同級產品市價稍貴。不過現凡購買 V Care Mask 口罩（50 片裝）的朋友，都可獲贈韓國Cellapy 思理膚酒精搓手液兩包 (價值$36) (門市)，或韓國 SHINE K 消毒搓手啫喱 30ml 兩包，總值港幣 36 元。(莎莎網)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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