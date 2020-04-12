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HKTVMall 口罩搶先發貨!? Made in Hong Kong 網民率先收到大讚精美

行內熱話 13:11 2020/04/12

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新冠肺炎疫情持續，口罩是最常用的防疫用品之一。不少市民亦十分期待星期一 HKTVMall 正式開賣的 Made in HK 口罩。有網民表示，已率先獲得HKTVMall。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 有網民在 FB 群組 分享，表示已收到 HKTVMall 的首批口罩。不少網民大感驚奇，為何口罩開賣，就可以獲得現貨! 事實上，HKTVMall 早前舉行一個購買送口罩的活動 (詳情按此瀏覽)，網民是透過該活動獲得口罩的。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

網民暫未使用 HKTVMall 口罩，未知其質素和配戴舒適度，但就大讚其綠色口罩夠靚，口罩右上角亦印有 「HKTVMall Made in HK」 字樣 ﹔而且 5 個已有盒裝，十分精美。不少人都表示，都想獲得一盒 HKTVMall 口罩來珍藏呢! 大家都想買的話，就要留意HKTVMall 口罩購買攻點的報道(按此瀏覽)。

此外，網民‎ Yan Bao 對HKTVMall 口罩有此試用評價


#質地幾厚實
#冇seethrough
#鐵線冇日本口罩咁硬淨
#但戴上面都貼嘅

唔知大家又是否同意呢?

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HKTVMall 口罩不少網民已收到 (網民分享圖片)

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HKTVMall 口罩不少網民已收到 (網民分享圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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