7-11 便利店都有口罩賣 ! 買港牌 Level 1 口罩再送5包除菌紙巾

新冠肺炎疫情持續，口罩是最常用的防疫用品之一。如果大家無法在屈臣氏、萬寧和惠康購得口罩，7-11 便利店可能有機會買到呀! 因 7-11 返了一批港牌口罩。

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今次記者在北角 7-11 分店發現的口是港牌 JTK 的中童口罩。口罩採用 3 層設計，提供 PFE/BFE >95% Level 1 防護，一盒 50 個，為中童尺寸，中國製造。有網民指有部分分店發現有同廠成人口罩發售。每盒售價為 $250，以現時口罩價格水平而言是偏貴。現時購買此口田罩，會送 5 包萬寧除菌紙巾。注意不是每間 7-11 都有此口罩賣，估計在較大間的 7-11 才有售。記者到北角 5 間 7-11 分店查看，當中 3 間較大間的分店有售。

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▲ 7-11 都有口罩賣 ! 買港牌口罩再送5包除菌紙巾

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▲ 港牌 JTK 中童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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