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【指定分店】卓悅開售阿根廷ANADELIA S.A3層PP醫用口罩 售$68包/25個

行內熱話 14:05 2020/04/11

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩仍見緊張。卓悅剛在 FB 表示，開賣3層PP外科醫用綁繩口罩。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

卓悅指出，現在指定分店發售阿根廷 ANADELIA S.A. 3 層 PP 外科醫用口罩，售價 $68包/25個，平均 $2.72 一個。但注意是綁繩款，比較麻煩。

【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

口罩規格

-阿根廷製造
- BFE 99%
-質地柔軟舒適，高透氣性 
-貨量不多,售完即止

指定13分間店現貨發售
-銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
-尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下
-佐敦佐敦道23號新寶廣場地下
-旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
-旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
-旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖
-旺角弼街69號地下
-藍田匯景廣場3樓L3-1號舖
-葵涌廣場地下23A舖
-荃灣大河道10-20號登發大廈地下
-青衣城2期1樓183號舖
-屯門V City地下G10舖
-元朗青山公路81號地下

 【其他資料】BFE99% 三層獨立包裝口罩 藥房良心價平售 $60盒/50個

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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