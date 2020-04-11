【指定分店】卓悅開售阿根廷ANADELIA S.A3層PP醫用口罩 售$68包/25個

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩仍見緊張。卓悅剛在 FB 表示，開賣3層PP外科醫用綁繩口罩。

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卓悅指出，現在指定分店發售阿根廷 ANADELIA S.A. 3 層 PP 外科醫用口罩，售價 $68包/25個，平均 $2.72 一個。但注意是綁繩款，比較麻煩。

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口罩規格

-阿根廷製造

- BFE 99%

-質地柔軟舒適，高透氣性

-貨量不多,售完即止

指定13分間店現貨發售

-銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

-尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

-佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

-旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

-旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

-旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

-旺角弼街69號地下

-藍田匯景廣場3樓L3-1號舖

-葵涌廣場地下23A舖

-荃灣大河道10-20號登發大廈地下

-青衣城2期1樓183號舖

-屯門V City地下G10舖

-元朗青山公路81號地下

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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