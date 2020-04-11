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網店率先發售港產 ArteMed Level 1 口罩 有成人/小童款 獨立包裝售 $100 盒起

行內熱話 02:50 2020/04/11

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新冠肺炎疫情持續，口罩是最常用的防疫用品之一。網店好分享生活圈在 FB 表示，已與香港品牌 ArteMed 達成協議，月底前會把推出的本土生產口罩經由店方銷售。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

香港品牌 ArteMed 主要生產消毒用品，最新又推出口罩，早前在 Logon 推出銷售的口罩 (詳情按此)，正是由 ArteMed 所推出。今次在好分享生活圈發售的，是由 ArteMed 在香港生產的第一批口罩。此口罩為 40/50 個一盒裝，獨立包裝，分成人和小童尺寸，售價由 $100 起，每人限訂兩盒，每盒更附送口罩 Keeper 一個。店方指，有貨先收錢交貨。出貨時間為 4月下旬/5月初。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

口罩規格詳情：

- 3層外科口罩成人 ，1盒40個，尺寸：175x95mm
- 3層外科口罩小童 ，1盒50個，尺寸：145x95 mm
- 經 SGS 測試符合美國 ASTM 標準 Level 1(BFE >= 95%)

售價: 每盒 $100（成人）及 $125（小童） (首批1000盒，每盒更附送口罩Keeper一個)

【相關內容】 港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個

【相關內容】港產口罩Good Mask現貨賣!灣仔元朗即場發售 $88盒活動得選者率先取貨

>>>>口罩訂購連結<<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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