大渣哥茶記為客送上一包 10 個口罩 望顧客幫手轉交至有需要長者

新冠肺炎疫情持續，口罩是最常用的防疫用品之一。雖然現時口罩供應較穩定，但對一些低收入和長者而言，仍需要幫助。飲食店渣哥在 FB 表示，將推出送口罩活動。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

渣哥表示，當客人惠顧大渣哥茶記後，便會送上一包 10 個的口罩。渣哥亦希望客人發揮香港人獨有的獅子山下互助精神，幫助渣哥把口罩轉贈至有需要幫助的老人家手上，齊心抗疫。渣哥補充指，所有口罩是會完全免費派發，客人切勿額外付錢。

【相關內容】港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l