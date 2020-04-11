【創業奇情】之「疫市創業」

「REITs 全名為 Real Estate Investment Trusts，是房地產投資信托基金，其運作方式是將不動產的所有權證券化，並可作證券買賣。」Timonthy 以投資專家口吻在課堂上解說 REITs 最大的賣點，在於它讓小額的投資者也能參與不動產帶來的收益；學員 Cyrus 和 Anthony 正在聚精會神的聆聽著。

「只要有固定的收益，便能給投資者提供回報。」Cyrus 牢牢的把這個重點記著。事實上他曾經無師自通，以此方法為其 app （流動應用程式）的業務集資。當年 app 開始流行，但動輒製作費要十數萬元，Cyrus 就想到製作模板，以月費港幣 2,000 元的低價給中小企業定造，而每間公司需簽約 3 年，結果他找到了過百位客戶，成功找到投資人及答應每月派息，融資計劃十分成功。

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另一邊廂，Anthony 也不遑多讓。數年前他以同樣的賣點作招徠，這位數據工程師製作了一套餐飲系統，並設計出能整合各種交易的終端機，其最大的特點是可以離線工作，適合餐廳甚至街上流動小販作無現金交易。他的初創企業短時間找到 100 間餐廳為客戶，並每間收取月費 1,000 元，當中收入的 9 成也用作派息，Anthony 就是以此方案吸引數位投資人加入。

「REITs 最大的風險在哪裏？」Cyrus 在課堂上問道。「最大的風險是再融資的能力。」Timothy 指出，法例規定 REITs 需要向單位持有人派付其最少 90% 盈利，由於在重大金融危機期間，機構可能容易倒閉，而沒有能力再注資或重整資本，因此，REITs 因貸款人的壓力無法就其債務再融資。其後 Anthony 及 Cyrus 也在再度發問，Timonthy 答得頭頭是道。

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兩個多小時的模擬投資課程完結了，3 人鬆一口氣並互相勉勵，經過多次的模擬練習，他們期望下星期可成功為共同創辦的共享工作間（Co-Working Space）集資。可惜，突如其來的新冠肺炎疫情打亂了他們的部署。本來安排好在農曆年前的融資講座多次延期，地點亦由酒店改在網上進行；另由於剛與業主簽下 3 年租約，租戶之間又左右夾擊，令 3 位創業家喘不過氣來，每天惶恐渡日。

某日 Timothy 在社交媒體看到迷你倉老闆的 post：「大部分 REITs 收入在今次新冠肺炎疫情下都大受影響，但總有例外」Timonthy 頓時雙眼發光，其後跟兩位拍檔度好了新方案，Co-working Space 同時以套餐形式提供網上會議、醫療保險、數據中心、迷你儲存空間等穩定收入的服務，以超平價錢吸納最多的的顧客。

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窮則變、變則通。他們計算好未來 5 年的收入，定好集資金額，及每月 90% 的派息開支，以賣大包的口號作招徠，竟然曙光初現；他們以千萬元的投資最終成功以 REITs 模式集資數千萬元，創下了新冠肺炎疫情中的神話。

「在疫情下應該創業嗎？」3 人接受訪問時被問到，3 人異口同聲聲說：「應該的，不過一次就夠。」

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