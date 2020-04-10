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日本部分地區進入緊急狀態 便利店自創不同防疫措施

業界頭條 21:01 2020/04/10

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 新冠肺炎疫情持續於全球各地爆發，當中日本的疫情仍未受控，累計確診病例超過五萬宗，而東京在4 月9 日的單日新增確診人數更高達 181 人，情況非常嚴峻。為此，首相安倍晉三已經宣布將東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡 7 個都府縣進入緊急狀態，呼籲民眾盡量留在家中，不過則沒有硬性規定不得出門。所以有如常營業的便利店都紛紛加強防疫措施，以防疫情再進一步蔓延。

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 位於 7 個進入了緊急狀態的都府縣便利店包括 7-11、Lawsons 等都有明顯加強了防疫措施，他們在收銀台與客人之間新加了一塊透明膠，以防飛沫傳播。另外，店內亦新加設了排隊標記，確保顧客排隊等候期間的間隔留有足夠的社交距離。

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撰文 : 徐慧兒

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