  • 22°C
香港時間 : 2020410日 (五) 21:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

LEGO 加入抗疫行列！為丹麥醫護製護目鏡

業界頭條 20:58 2020/04/10

分享：

 新冠肺炎疫情爆發，不少機構都決定加入抗疫行列。有些向醫護提供免費服務，有些則開發、生產醫療物資，減低醫療系統負擔。近日就連 LEGO 都出手，為丹麥醫護生產個人防護設備（PPE）！

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

LEGO 日前在官網出帖，展示了生產護目鏡的流程。從片段可見，護目鏡的支架跟遮眼的透明膠片能分開，醫護能隨時更換擋病菌的膠片。LEGO 現時每天能生產 1.35 萬副護目鏡，但有需要的話，更可以在兩週內增產至每日 5.8 萬副。很快，丹麥其中一大區 Region of Southern Denmark 亦在 Facebook 出帖，表示丹麥 Lillebaelt Hospital 以及 Odense University Hospital 已經為護目鏡進行測試，相信 LEGO 護目鏡有望成為丹麥固定醫療設備的一部分。

現時，過百名 LEGO 員工正馬不停蹄地製造、包裝護目鏡，第一批 5 萬副護目鏡相信很快就能交到前線醫護手上。

【相關內容】港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

新冠肺炎疫情影響 日本政府撥 2200 億日元助企業撤出中國
今日
新冠肺炎疫情影響 日本政府撥 2200 億日元助企業撤出中國
台灣「口罩外交」全速展開 合共捐贈 1600 萬個口罩
今日
台灣「口罩外交」全速展開 合共捐贈 1600 萬個口罩
美國加州新科技消毒及重用 N95 口罩 每天可處理 8 萬個
今日
美國加州新科技消毒及重用 N95 口罩 每天可處理 8 萬個
父母囤積口罩成癮 家中逾 1 年用量口罩仍覺不足
今日
父母囤積口罩成癮 家中逾 1 年用量口罩仍覺不足
疫情 LEGO 口罩 丹麥 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

日本部分地區進入緊急狀態 便利店自創不同防疫措施

下一篇文章

新冠肺炎疫情影響 日本政府撥 2200 億日元助企業撤出中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹