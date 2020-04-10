LEGO 加入抗疫行列！為丹麥醫護製護目鏡

新冠肺炎疫情爆發，不少機構都決定加入抗疫行列。有些向醫護提供免費服務，有些則開發、生產醫療物資，減低醫療系統負擔。近日就連 LEGO 都出手，為丹麥醫護生產個人防護設備（PPE）！

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LEGO 日前在官網出帖，展示了生產護目鏡的流程。從片段可見，護目鏡的支架跟遮眼的透明膠片能分開，醫護能隨時更換擋病菌的膠片。LEGO 現時每天能生產 1.35 萬副護目鏡，但有需要的話，更可以在兩週內增產至每日 5.8 萬副。很快，丹麥其中一大區 Region of Southern Denmark 亦在 Facebook 出帖，表示丹麥 Lillebaelt Hospital 以及 Odense University Hospital 已經為護目鏡進行測試，相信 LEGO 護目鏡有望成為丹麥固定醫療設備的一部分。

現時，過百名 LEGO 員工正馬不停蹄地製造、包裝護目鏡，第一批 5 萬副護目鏡相信很快就能交到前線醫護手上。

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