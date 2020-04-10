父母囤積口罩成癮 家中逾 1 年用量口罩仍覺不足

新冠肺炎疫情至今仍未受控，口罩成為防疫的必需品，但現時全球多國均現口罩不足的問題，而部分地區或國家為滿足民眾需求而暫停出口以及實施實名制購買口罩，當中台灣便是其中一個例子。不過，近日一名台灣網民則發現家中已有超過 3,000 個口罩，但雙親仍覺不足，一直繼續囤積，令該名網民大感無奈。

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該名台灣網民在網上討論區上大吐苦水，指自己一家有 5 人，每天均需出門上班上課，所以自台灣政府實施實名制購買口罩後，父母都會要求自己一定要去領取口罩，但該名網民明明知道家中還有為數不少的口罩存量，所以每次都是被父母逼著去領取。之後該名網民在家太無聊，決定點算一下家中口罩存量，驚覺家中醫療口罩已有超過 3,000 個、布口罩 10 個、口罩套 20 個，按家中 5 人計算，每人已有 600 個醫療口罩待用，足夠逾 1 年使用，令網民不禁直言：「真的嚇到我了」！

自此之後，無論遇到任何購買口罩的活動，網民均指自己不想參與，反之父母仍然不斷購買口罩，網民只能無奈地指：「他們真的不知道自己用不完嗎？」

此帖文一出，隨即引來不少網民留言，有網民感慨因為有樓主父母這樣的人存在，所以台灣才不能自由購買口罩，同時有人勸喻樓主可將多餘的口罩捐贈給前線醫護人員或真正有需要的人士。不過，同時有網民則認為樓主雙親雖囤積口罩，但他們都是自己排隊按規定購買口罩，所以即使囤積口罩，也不能對樓主家人說三道四。

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