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美國加州新科技消毒及重用 N95 口罩 每天可處理 8 萬個

行內熱話 20:51 2020/04/10

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之前報道，美國食品藥品監督管理局 FDA 緊急授權口罩消毒公司 Battelle Memorial Institute，批准以「雙氧水蒸氣 / 氣相過氧化氫」 (vapor phase hydrogen peroxide) 」消毒 N95 口罩，想不到事隔 1 星期後的今日，加州緊急服務部門總監 Mark S. Ghilarducci 表示將使用以上新科技消毒及重用 N95 口罩，並提到每天可處理的口罩數量達 80,000 個。

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加州緊急服務部門總監 Mark S. Ghilarducci 表示，當地將在星期四（4 月 9 日）起用 Battelle Memorial Institute 提供的技術消毒及重用 N95 口罩，預計每天處理口罩的數量為 80,000 萬個，緩解醫護人員口罩短缺的問題。Battelle Memorial Institute 的口罩消毒原理，是會把已用的 N95 口罩置於暴露於設定在一定濃度下的氣相過氧化氫中，而當中能於 2.5 小時內殺滅新型冠狀病毒，從而達致消毒效果，每個已用的 N95 口罩可消毒 20 次再用。

現時加州新冠肺炎確診個案為 19,031 宗，治癒及死亡人數分別為 940 人及 505 人，其中逾 8,000 宗確診個案，是出現於 18 至 49 歲的年齡層。

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撰文 : 蘇家華

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