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台灣「口罩外交」全速展開 合共捐贈 1600 萬個口罩

行內熱話 20:48 2020/04/10

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自台灣於 4 月 1 日宣布啟動國際人道援助行動後，意味「口罩外交」政策全速展開，繼早前台灣外交部提到首階段國際人道援助行動已捐贈 1,000 萬個口罩予美國、疫情嚴重之歐洲國家及其他邦交國後，台灣外交部發言人歐江安宣布展開第 2 階段的國際人道援助行動，將捐贈 600 萬個口罩予北歐、中東歐地區的歐盟會員國等，即兩階段合共捐贈 1,600 萬個口罩。

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台灣外交部發言人歐江安宣布，第 2 階段的國際人道援助行動已經展開，將捐贈 600 萬個口罩予北歐、中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州份、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策國家等，實踐較早前提及的「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）理念。有關受惠國家的具體名單，歐江安表示目前尚與各國協商，但強調這次捐贈行動是針對已提出請求的國家進行援助。至於捐贈口罩予日本的事宜，台、日雙方經已討論當中。

說回早前首階段國際人道援助行動捐贈 1,000 萬個的口罩分配，外交部解釋當中有 200 萬個是贈予美國、700 萬個口罩給予意大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士，合共 11 個歐洲國家，而剩餘的 100 萬個，就是捐予其他邦交國的。而當中除了捐贈口罩外，紅外線熱像儀及額溫槍等防疫物資都有送贈。

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撰文 : 蘇家華

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