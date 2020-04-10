新冠肺炎疫情影響 日本政府撥 2200 億日元助企業撤出中國

新冠肺炎疫情不但是公眾衛生問題，同時影響全球經濟。由於疫情關係，導致中國工廠關閉，日本因此缺乏必要的零件，於是各界開始重新討論，日本企業不應過度依賴中國作為製造業基地。近日，日本追加史上最大規模的經濟刺激方案，計劃撥出 2435 億日元，以幫助其製造商將生產轉移出中國。

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據日本媒體報道，為緩減疫情對經濟的擊衝，日本編製額外預算，其中包括提供 2200 億日元 (約156億港元)，資助企業把生產地點遷回日本。另外 235 億日元，則會供企業將生產轉移到其他國家。

日本政府關於未來投資的小組彙編數據顯示，日本向中國出口零組件和半成品的比例遠高於其他主要工業國，該小組上個月討論將高附加價值產品製造轉移回日本的必要性，或是將其他商品生產分散到整個東南亞。

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日本研究所（Japan Research Institute）經濟學家關新一表示，新預算能提供誘因，推動在中國製造、外銷他處的日企轉移製造基地。不過在中國製造及內銷的企業，例如汽車公司，應會保持現狀。

中國外交部發言人趙立堅回應，中國正盡最大努力恢復經濟發展，希望其他國家在此過程中能一樣採取適當措施，確保對世界經濟及供應鏈的影響降到最小。

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